Margot Robbie confiesa: 'Me hizo temblar las piernas' al grabar con Jacob Elordi una escena

A pocas semanas del estreno, las declaraciones de la protagonista han elevado aún más la expectativa en torno a la película.

La actriz australiana Margot Robbie volvió a captar la atención del público internacional tras compartir detalles inéditos de su experiencia trabajando junto al actor en la próxima adaptación cinematográfica de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), la icónica novela de Emily Brontë.

Durante una entrevista concedida a British Vogue, Robbie habló con franqueza sobre el impacto que tuvo el rodaje y, en especial, sobre una escena específica que le generó una reacción física inesperada. Según relató, ciertos gestos de su compañero de elenco y la forma en que se desarrollaron algunas secuencias provocaron sensaciones que no pasó por alto.

La actriz explicó que hubo momentos en los que la intensidad de la escena trascendió lo interpretativo. En una de las secuencias más comentadas, Jacob Elordi la levanta con un solo brazo mientras, con el otro, la cubre para protegerla. Al recordar ese instante, Robbie fue clara al describir lo que sintió: “Casi me tiemblan las piernas.”

Más allá de lo anecdótico, Margot Robbie profundizó en por qué ese tipo de escenas generan una conexión tan fuerte con el público. Para la actriz, no se trata únicamente de grandes diálogos o escenas grandilocuentes, sino de detalles sutiles que construyen la emoción del relato.

En ese sentido, explicó: “Son las pequeñas cosas que nos encantan como mujeres de treinta y tantos, y esta película es principalmente para ese público”.

La intérprete destacó que Wuthering Heights apuesta por una intensidad emocional que se sostiene tanto en la narrativa como en la química entre los personajes. Según sus palabras, trabajar junto a Jacob Elordi fue una experiencia que le exigió un nivel alto de entrega interpretativa, algo que considera clave para hacer justicia a un clásico de la literatura.

La nueva versión de Cumbres Borrascosas está escrita y dirigida por Emerald Fennell, cineasta reconocida por su estilo provocador y su enfoque contemporáneo de historias tradicionales. La película se sitúa en los páramos de Yorkshire, en el siglo XVIII, y explora la relación intensa, obsesiva y turbulenta entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, personajes que han marcado generaciones de lectores.

Esta adaptación promete una lectura más visceral y emocional del texto original, poniendo especial énfasis en la pasión, el conflicto interno y la complejidad psicológica de sus protagonistas. De acuerdo con las primeras reacciones, el filme no se limitará a recrear el drama romántico, sino que buscará profundizar en las motivaciones y contradicciones de sus personajes.

Te puede interesar: David Beckham | su hijo Brooklyn expone el distanciamiento familiar: 'Me alejé y siento paz'

Te puede interesar: Julio Iglesias: figuras públicas lo respaldan en medio de investigación por abuso sexual

Margot Robbie confesó que rodar Wuthering Heights junto a Elordi fue, en sus propias palabras, “toda una experiencia”, no solo por la exigencia actoral, sino por la atmósfera que se construyó durante el rodaje.

Aunque aún faltan algunas semanas para su llegada a las salas de cine, Wuthering Heights ya está dando de qué hablar, y no únicamente por su historia trágica y apasionada. Las declaraciones de Robbie han encendido las redes sociales y han alimentado la curiosidad del público que espera ver cómo se traduce esa intensidad en la pantalla grande.

La película tiene previsto su estreno en México el 12 de febrero, una fecha estratégica que la posiciona como una de las opciones más atractivas de la temporada, especialmente en el marco de San Valentín. Algunos complejos cinematográficos ya han habilitado la preventa de boletos, reflejando el alto nivel de expectativa que rodea al proyecto.

Con un elenco destacado, una directora de prestigio y una historia que sigue despertando emociones más de un siglo después de su publicación, esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas se perfila como uno de los estrenos más comentados del año.