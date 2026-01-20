Julio Iglesias: figuras públicas lo respaldan en medio de investigación por abuso sexual

Las denuncias que involucran al artista han provocado un intenso debate público dentro y fuera de España.

Mientras la Audiencia Nacional avanza en la revisión de las acusaciones presentadas por dos mujeres que habrían trabajado para el cantante Julio Iglesias, el caso ha generado una ola de testimonios, reacciones mediáticas y posicionamientos encontrados en el mundo del espectáculo.

A raíz de la denuncia, distintas mujeres han señalado que el intérprete español habría tenido conductas inapropiadas en contextos profesionales, describiendo situaciones en las que, según sus versiones, intentaba besarlas o las invitaba a sentarse en sus piernas. Entre quienes han compartido este tipo de relatos se encuentran periodistas como Martha Figueroa y Ana María Alvarado, cuyas declaraciones han contribuido a amplificar el debate en la opinión pública.

Frente a este escenario, Julio Iglesias decidió pronunciarse públicamente. El pasado jueves, el artista difundió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que rechazó de manera categórica las acusaciones. En el texto expresó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Mientras la investigación continúa su curso, algunas figuras reconocidas del entretenimiento han optado por manifestar su respaldo personal al cantante, apelando a experiencias propias y vínculos de larga data.

Una de las voces que más atención ha generado es la de Cristina Saralegui, quien mantiene una relación cercana con Julio Iglesias desde mediados de la década de los noventa. El primer encuentro televisivo entre ambos ocurrió en 1996, cuando el cantante fue invitado por primera vez a su programa. Según recordó la conductora, ese día Iglesias la sorprendió con un comentario que marcó el inicio de su amistad: “Me dijo: esta es la entrevista más importante de nuestras vidas”.

Desde entonces, el artista regresó en múltiples ocasiones al espacio televisivo de Saralegui, consolidando un vínculo personal que hoy la llevó a pronunciarse públicamente. En medio del escándalo, la presentadora publicó un mensaje breve pero directo en sus redes sociales: “Te quiero mucho y te apoyo”, escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados.

La publicación generó más de 1.500 comentarios en pocas horas, muchos de ellos críticos con su postura. “No se meten las manos al fuego por nadie”, se lee en uno de los mensajes más replicados por los usuarios.

Otras comunicadoras también han intervenido en el debate, al menos para plantear la importancia de otorgar el beneficio de la duda mientras avanza el proceso judicial. En ese contexto, el comunicado del cantante fue descrito por Berman como “desgarrador”.

Por su parte, Shanik Berman, desde su programa de radio, aclaró que la versión que circuló sobre una supuesta acusación de Verónica Castro contra Julio Iglesias durante una entrevista con Pati Chapoy no fue presentada de manera completa. “No pasaron el fragmento completo”, afirmó.

Berman explicó que, si bien Verónica Castro relató que el cantante le dio una nalgada en vivo y frente a cámaras, posteriormente matizó el episodio diciendo: “Julio es una de esas personas adorables”.

El debate también alcanzó a Susana Giménez, una de las presentadoras más populares de Argentina. En redes sociales se viralizaron fragmentos de antiguas entrevistas en las que Iglesias coqueteaba abiertamente con ella, incluso “robándole besos” en cámara. Sin embargo, la conductora decidió pronunciarse para contextualizar esos momentos.

“Eso lo hace siempre él, es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo tengo humor, yo lo conozco a Julio. Es una persona graciosa, siempre alegre, las veces que ha venido ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor… es un genio”, expresó.

Mientras la Audiencia Nacional continúa analizando las denuncias, el caso de Julio Iglesias sigue dividiendo opiniones entre quienes exigen claridad judicial y quienes, desde la experiencia personal, han optado por respaldarlo públicamente.