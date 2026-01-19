Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026: el adelanto del show latino

El boricua vuelve a romper barreras y esta vez lo hace en uno de los escenarios más influyentes del planeta.

El artista puertorriqueño Bad Bunny compartió un adelanto oficial de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026, dejando claro que su actuación no será solo un show musical, sino un mensaje cultural con alcance global.

El video, difundido a través de YouTube en colaboración con Apple Music, muestra a Bad Bunny en una escena aparentemente sencilla pero cargada de simbolismo. Con un teléfono móvil en la mano, el cantante escucha su canción “Un baile inolvidable”. A medida que sube el volumen, un grupo de personas comienza a emerger de la oscuridad para rodearlo y bailar junto a él. No tarda en sumarse al movimiento, dejando que el ritmo marque el pulso de la escena. El propio artista anticipa el espíritu de la presentación al prometer que esa noche “el mundo bailará”.

Uno de los elementos más poderosos del adelanto es la diversidad del grupo que acompaña al artista. Personas de distintas edades y orígenes étnicos comparten el espacio sin protagonismos individuales, proyectando una imagen de unidad y celebración colectiva. Este mensaje cobra especial relevancia en el contexto político actual de Estados Unidos, marcado por una fuerte ola antimigratoria derivada de las decisiones del presidente Donald Trump, quien incluso criticó la elección del artista calificándola como “una locura” y asegurando que nunca había oído hablar de él.

Más allá de la polémica, los números respaldan la decisión de la NFL. Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y se ha mantenido entre los cinco más escuchados del mundo durante los últimos tres años en plataformas digitales. Su impacto trasciende los rankings musicales y se consolida como un fenómeno cultural que conecta especialmente con las audiencias latinas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, explicó que la elección del puertorriqueño no fue improvisada. Según sus palabras, la invitación se tomó de manera “meditada” y con la intención de enviar un mensaje de “unidad”, alineado con la diversidad del público que sigue el evento deportivo más visto del año.

La presentación de 2026 también tiene una carga histórica. Bad Bunny se convertirá en el primer hombre latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Aunque no será su primera vez en este escenario: en el Super Bowl LIV de 2020 tuvo una participación junto a Shakira y Jennifer López, en una actuación que marcó un hito para la representación latina.

El compromiso del artista con la realidad social de su comunidad ha sido constante. El año pasado, Bad Bunny reveló que decidió excluir a Estados Unidos de su última gira por temor a las redadas y a las acciones de los agentes migratorios en los recintos donde se realizarían los conciertos, una decisión que reforzó su postura crítica frente a las políticas migratorias.

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. Allí, millones de espectadores en todo el mundo serán testigos de un espectáculo que promete ir más allá del entretenimiento. Con este adelanto, Bad Bunny no solo calienta motores para una noche histórica, sino que reafirma su lugar como una de las voces latinas más influyentes de la música contemporánea, capaz de convertir el escenario deportivo más importante del planeta en una pista de baile global.