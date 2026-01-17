Euphoria regresa con su temporada 3: Revelan tráiler, salto temporal y fecha de estreno

HBO Max lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada y confirmó su estreno para el 12 de abril de 2026, marcando el regreso de una de las series más influyentes de la última década tras cuatro años de ausencia en pantalla.

El adelanto, descrito por muchos como el más intenso y violento de la producción hasta ahora, deja claro que la historia se aleja definitivamente del entorno escolar. La narrativa da un salto temporal de cinco años, una decisión creativa que redefine el destino de los personajes y los sumerge en tramas vinculadas al crimen, los excesos y los bajos fondos.

El tráiler confirma el regreso del elenco principal, encabezado por Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer, quienes retoman sus icónicos personajes. En los primeros segundos del avance, Rue, interpretada por Zendaya, marca el tono de la nueva etapa con una frase contundente: “unos años después de la secundaria, mi vida igual no era lo que yo esperaba”.

Las imágenes revelan escenarios radicalmente distintos a los de temporadas anteriores. Rue aparece en México, endeudada con un grupo de delincuentes; Cassie se muestra como creadora de contenido para adultos en OnlyFans y comprometida con Nate; mientras que Jules inicia una nueva vida en una escuela de arte. Este giro narrativo confirma que Euphoria apuesta por una madurez temática aún más cruda y compleja.

Uno de los momentos más comentados del tráiler ocurre en el minuto 1:28, cuando se ve brevemente a Rosalía, quien participa en la temporada con un pequeño papel como stripper. Su aparición refuerza la ambición de la serie por integrar figuras de alto perfil cultural más allá del circuito actoral tradicional.

El reparto se amplía de forma significativa en esta tercera entrega. El avance incluye la presencia de Colman Domingo y suma nuevos nombres de peso como Natasha Lyonne, Sharon Stone, quien interpretará a la showrunner de una serie dentro de la ficción, y Adewale Akinnuoye-Agbaje, en el rol de un capo de la droga. Estas incorporaciones apuntan a una temporada más ambiciosa en términos narrativos y de producción.

Estrenada originalmente en 2019, Euphoria se convirtió rápidamente en un fenómeno global, tanto por su estética visual como por su retrato sin concesiones de temas como el consumo de drogas, la identidad, la sexualidad y la salud mental. Hasta la fecha, la serie ha ganado nueve premios Emmy, incluidos dos para Zendaya como mejor actriz principal en una serie dramática en 2020 y 2022.

El largo intervalo entre la segunda y la tercera temporada respondió a múltiples factores: el paro de actores y guionistas de Hollywood en 2023, decisiones creativas de su creador Sam Levinson, la complejidad de coordinar las agendas de un elenco cada vez más solicitado y el fallecimiento del actor Angus Cloud en julio de 2023, una pérdida que marcó profundamente a la producción.

Según confirmó HBO Max, la tercera temporada contará con ocho episodios, que se estrenarán de forma semanal. Con un tráiler que promete conflictos más oscuros, relaciones al límite y consecuencias irreversibles, Euphoria se prepara para redefinir su universo narrativo y volver a sacudir a la audiencia global en 2026.