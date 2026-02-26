Christina Applegate revela su dura batalla contra la esclerosis múltiple: 'Casi no salgo de la cama'

En You With The Sad Eyes, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de marzo de 2026, Applegate no se limita a hablar de la enfermedad. También revisa episodios complejos de su niñez como hija única de una madre soltera en California.

La actriz Christina Applegate atraviesa uno de los capítulos más desafiantes de su vida desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021.

En su próximo libro, You With The Sad Eyes, la estrella abre su historia con una honestidad descarnada: habla del impacto físico de la enfermedad, de su rutina marcada por el dolor y de una infancia atravesada por la inestabilidad.

Reconocida por su franqueza, Applegate no suaviza la realidad que enfrenta. Su día a día, según cuenta, transcurre “mayormente en la cama”. La actriz explicó que “solo salgo de la cama para llevar a mi hija a la escuela”, en referencia a Sadie, de 15 años.

Ese momento cotidiano se ha convertido en su motor emocional. “Quiero llevarla; es mi cosa favorita. Es el único momento que tenemos solas”, relató a la revista People. Sin embargo, el esfuerzo físico es considerable. “Solo llevarla a salvo y volver a casa para regresar a la cama. Y eso es lo que hago”, confesó.

Para la protagonista de Dead to Me, la maternidad representa estabilidad en medio del deterioro físico. Aunque reconoce que su vida cambió radicalmente tras el diagnóstico, intenta preservar una sensación de normalidad para su hija.

“Mi vida no está envuelta para regalo”, afirmó con crudeza. Y añadió una reflexión directa: “las vidas de las personas, perdón por la expresión, a veces apestan”. Sus palabras retratan una etapa marcada por el cansancio extremo, la pérdida de movilidad y el duelo emocional por la vida que tenía antes.

En You With The Sad Eyes, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de marzo de 2026, Applegate no se limita a hablar de la enfermedad. También revisa episodios complejos de su niñez como hija única de una madre soltera en California.

Recordó que “creo que tuve la peor situación entre los tres y siete años, pero ese tipo de cosas pasaban en todas nuestras casas”. Y agregó con dureza: “Madres solteras, hombres entrando y saliendo, drogas. Siempre es divertido ver a tu madre llorando en el suelo y que nadie te cuide”.

Su madre, la actriz Nancy Priddy, enfrentó adicciones y relaciones abusivas. Una frase materna quedó grabada en su memoria: “Mi mamá siempre decía: ‘Nunca conocí a un adicto que no me cayera bien’. Y así era mi vida, básicamente”.

Applegate también reconoce que repitió patrones afectivos complejos en su vida adulta. Uno de los episodios más dolorosos fue la muerte de su exnovio, Lee Grivas, quien falleció por sobredosis en 2008.

En su podcast MeSsy, habló abiertamente sobre esa experiencia: “Intenté todo, ¿sabes? Y él aún quería escapar. Cuando murió, solo pensé: ‘Maldita sea’”.

Estas vivencias forman parte del entramado emocional que atraviesa su libro, una obra que define como un ejercicio de honestidad absoluta.

La actriz, recordada por la comedia Married... with Children, asegura que ya no tiene espacio para máscaras. “Ya no tengo espacio para la falta de autenticidad ni dobles sentidos. No hay más subtexto cuando hablo. Todo lo que digo es verdadero, sin adornos y real”, afirmó.

En redes sociales ha compartido imágenes de su infancia, incluida una fotografía en blanco y negro junto a su madre acompañada del mensaje: “Mi mamá. Ella me amaba y yo sabía que me amaba, y siempre me sentí segura con ella”.

Para Applegate, contar su historia no es solo catarsis, sino también una forma de resignificar el dolor. “Todos venimos de algún lugar; algunos lugares son más dolorosos que otros, y supongo que lo importante es lo que haces con eso”, reflexionó.

La actriz enfatiza que su libro “es sobre una niña de ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”.

Hoy, mientras enfrenta una enfermedad crónica que limita su movilidad y redefine su rutina, la intérprete apuesta por la transparencia como legado. Su testimonio combina vulnerabilidad, fortaleza y la convicción de que incluso las experiencias más difíciles pueden transformarse en una narrativa de resistencia.