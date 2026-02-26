Instituto Oncológico asegura continuidad de tratamientos ante aumento en precios de insumos

La administración informó que continuará tomando las acciones necesarias para evitar afectaciones en la entrega de tratamientos y recetas médicas.

El Instituto Oncológico Nacional ha sido impactado por el incremento de los precios de insumos médicos esenciales, en sus procesos de adquisición, previamente planificados, generando presiones financieras. Pese a ello, las autoridades médicas aseguran haber logrado mantener el suministro de soluciones salinas y dextrosa registrado en el mercado nacional.

De acuerdo con un comunicado emitido esta tarde por su director general, Julio Javier Santamaría Rubio, estos insumos, que son fundamentales para la hidratación, administración de medicamentos y múltiples procedimientos, han podido mantenerse de forma continua para la aplicación de los procedimientos clínicos en pacientes con cáncer.

Ante este panorama se habría aplicado “una estrategia inmediata para asegurar la estabilidad del abastecimiento hospitalario y evitar interrupciones en los tratamientos”, según se informó.

Dicha estrategia vinculó a los departamentos de Enfermería, Compras, Farmacia, Legal y Administración, para evaluar alternativas viables que permitieran mitigar el impacto presupuestario sin comprometer la calidad ni la seguridad de la atención.

Como resultado, advierte el director, se agilizaron procesos internos, se revisaron contratos vigentes y se establecieron nuevas negociaciones con proveedores, lo que permitió garantizar la continuidad en el suministro.

Igualmente, destaca el respaldo de asociaciones amigas, que realizaron donaciones para fortalecer el abastecimiento en momentos clave.

