Roberto González| Ciclista panameño se adueña de la montaña en el Giro di Sardegna en Italia

El atleta, que forma parte del equipo Solution Tech NIPPO Rali, ha tenido un buen comienzo en la prueba.

Panamá/El ciclista panameño Roberto González es el líder de la clasificación general de montaña en el Giro di Sardegna, un evento que este año se realiza en su trigésima versión y que forma parte del Tour Europeo de la UCI (Unión Ciclista Internacional) en su categoría 2.1.

González suma 16 puntos que le constituyen en el líder de esa división luego de dos etapas. Le siguen Filippo Zana (Soudal Quick-Step), que es segundo con ocho unidades, y Cristian Remelli (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) que se ubica tercero con siete.

Te puede interesar: Franklin Archibold firmó con Solution Tech-Nippo-Rali equipo profesional de ciclismo

Clasificación general individual

Tras dos etapas de competencia, González es el panameño con la mejor posición en la tabla de clasificación general. Hasta el momento, acumula 7 horas, 43 minutos y 16 minutos.

Carlos Samudio, otro ciclista oriundo de Panamá que participa en la prueba, está en el puesto 25 con un tiempo de 7:45:40 horas. En tanto que el también panameño Franklin Archibold registra 8:24:00 horas que le tienen en el lugar 137. Ellos también forman parte del equipo Solution Tech NIPPO Rali.

Nicoló Garibbo, del equipo UKYO, es el líder de la clasificación general al registrar 7:42:13 horas. Gianmarco Garofoli y Filippo Zana, del Soudal Quick-Step, están en el segundo y tercer puesto con tiempo de 7:42:17 horas.

El evento

El Giro di Sardegna (en español, Giro de Cerdeña) es una competencia de ciclismo de ruta por etapas que se celebra en la isla de Cerdeña, en Italia.

¿En qué consiste?

Es una carrera dividida en varias etapas (similar a otras “vueltas” ciclistas).

Recorre distintos paisajes de Cerdeña : costa, montaña y zonas rurales.

: costa, montaña y zonas rurales. Ha formado parte del calendario profesional en distintos períodos.

Te puede interesar: Jhivvan Jackson será baja en la selección de baloncesto de Panamá ante Cuba

Historia

Se disputó por primera vez en 1958 .

. No se ha celebrado de forma continua; ha tenido varias interrupciones.

En algunos años formó parte del calendario de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

Importancia

Aunque no es tan famosa como el Giro d'Italia, el Giro di Sardegna ha sido una prueba relevante en el calendario italiano y ha contado con la participación de ciclistas profesionales importantes.