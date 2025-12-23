Franklin Archibold firmó con Solution Tech-Nippo-Rali equipo profesional de ciclismo

Panamá/La escuadra italiana Solution Tech-Nippo-Rali continúa definiendo su plantilla de cara a la temporada 2026, confirmando la incorporación de figuras clave que buscan fortalecer su presencia en el ciclismo profesional.

EL SALTO DE FRANKLIN ARCHIBOLD AL PROFESIONALISMO

Uno de los movimientos más destacados para el deporte panameño es la contratación de Franklin Archibold Castillo. El corredor de 28 años, quien hasta ahora competía en el ámbito amateur con el equipo español Natural Greatness-Rali-Alé, dará finalmente el salto al profesionalismo con este conjunto italiano.

Archibold llega con la etiqueta de ser el actual campeón centroamericano en ruta y un especialista en las pruebas contra el crono, acumulando cuatro títulos zonales en dicha modalidad. Con su llegada, el equipo no solo refuerza su bloque latinoamericano, sino que suma experiencia y versatilidad para enfrentar los retos del próximo curso.

ESCALADA Y OFENSIVA: LAS NUEVAS CARAS INTERNACIONALES

Además del panameño, el equipo ha oficializado los fichajes de Santiago Umba y Kamiel Bonneu, quienes aportan perfiles distintos pero complementarios a la estructura.

• Santiago Umba: El colombiano de 23 años es descrito como un escalador puro con experiencia en el WorldTour. Tras su paso por el filial del XDS Astana, Umba llega motivado por un proyecto que le permitirá ser competitivo en las carreras escénicas y aspirar a resultados de gran importancia,.

• Kamiel Bonneu: El ciclista belga de 26 años, procedente del Intermarché-Wanty, destaca por su perfil completo y ofensivo. Bonneu ha expresado su satisfacción por encontrar estabilidad en este nuevo equipo, donde espera devolver la confianza con buenos resultados y alcanzar nuevamente su mejor nivel profesional.

Con estas incorporaciones, el Solution Tech-Nippo-Rali se perfila como una formación ambiciosa que combina la juventud de sus escaladores con la potencia de sus rodadores internacionales para la temporada 2026.

Solution Tech–Nippo–Rali: el equipo italiano que apuesta por Franklin Archibold y sueña con más gloria

El Team Solution Tech–Nippo–Rali es una escuadra ProTeam (categoría profesional continental) con sede en Italia.

Participa en carreras de alto nivel como la Volta a la Comunitat Valenciana, el Etoile de Bessèges en Francia y otras pruebas del calendario europeo.

Su dirección deportiva está encabezada por Serge Parsani, un histórico del ciclismo italiano.

Proyección internacional

Aunque es un equipo italiano, su nómina incluye corredores de distintos países, reflejando una estrategia de internacionalización.

Compite contra escuadras de renombre como Caja Rural–Seguros RGA o TotalEnergies, lo que le da visibilidad en el pelotón europeo.

En resumen

El Solution Tech–Nippo–Rali es un equipo profesional de ciclismo italiano, activo en el UCI Europe Tour, que recientemente ha fichado al panameño Franklin Archibold como parte de su apuesta por talento internacional. Su objetivo es crecer en competitividad y consolidarse en las grandes pruebas del calendario europeo.

