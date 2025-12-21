Guía definitiva del deporte en 2026: Del Mundial de Fútbol al regreso olímpico

Este calendario reúne las fechas clave de disciplinas tan diversas.

París, Francia/El año 2026 se perfila como un annus mirabilis para el deporte mundial, un calendario repleto de citas que marcarán la historia. La Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con su formato expandido a 48 selecciones, será el epicentro de un verano futbolístico sin precedentes.

Pero este megaevento es solo la joya de una corona repleta de diamantes: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina inaugurarán el año, mientras que las grandes tradiciones como el Tour de Francia, Wimbledon, las Finales de la NBA y la Fórmula 1 continuarán escribiendo sus propios épicos.

Desde las clásicas monumentos del ciclismo en la primavera europea hasta la definición de las Grandes Ligas de Béisbol en el otoño, 2026 ofrece un espectáculo continuo.

Este calendario reúne las fechas clave de disciplinas tan diversas como el tenis y sus cuatro Grand Slams, el rugby con el Seis Naciones, el automovilismo en todas sus variantes y el atletismo con sus maratones emblemáticas. Prepárate para un viaje deportivo de 12 meses donde cada semana traerá una final, un inicio o una competición que capturará la atención del planeta.

Este es el calendario de las principales competiciones deportivas que se disputarán en el año 2026.

ENERO

Fútbol : Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero : Copa Africana de Naciones .

: Del : . Automovilismo : Del 3 al 17 : Rally Dakar (W2RC) .

: Del : . Ciclismo : Del 9 al 18 - Vuelta al Táchira (Venezuela, masculino). Del 17 al 19 - Tour Down Under (Australia, femenino). Del 20 al 25 - Tour Down Under (Australia, masculino). Del 23 de enero al 1 de febrero - Vuelta a San Juan (Argentina).

: Del - (Venezuela, masculino). Del - (Australia, femenino). Del - (Australia, masculino). Del - (Argentina). Tenis : Del 18 de enero al 1 de febrero - Abierto de Australia .

: Del - . Automovilismo: 22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo. 10 de enero - Fórmula E: E-Prix de México. 31 de enero - Fórmula E: E-Prix de Miami. 26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona.

FEBRERO

Fútbol : 3 de febrero - Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) .

: - Inicio de la . Rugby : Del 5 de febrero al 14 de marzo - Torneo de las Seis Naciones .

: Del - . Evento multideportivo : Del 6 al 22 de febrero - Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina .

: Del - . Tenis : 7 al 8 - Primera ronda de clasificación de la Copa Davis .

: - Primera ronda de clasificación de la . Fútbol Americano : 8 de febrero - Super Bowl en Santa Clara (California).

: - en Santa Clara (California). Automovilismo : 11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin . 18 al 20 y 26 al 28 - Más pruebas de pretemporada de F1 en Baréin.

: - . y - Más pruebas de pretemporada de F1 en Baréin. Baloncesto: 13 al 15 - NBA All Star Game en Los Ángeles.

MARZO

Automovilismo : 1 de marzo - Inicio de MotoGP (Gran Premio de Tailandia) e IndyCar (GP de San Petersburgo). 8 de marzo - Inicio de la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia .

: - Inicio de (Gran Premio de Tailandia) e (GP de San Petersburgo). - con el . Béisbol : Del 6 al 17 de marzo - Clásico Mundial de Béisbol (EE.UU., Japón y Puerto Rico).

: Del - (EE.UU., Japón y Puerto Rico). Tenis : Del 1 al 15 - Masters 1000 de Indian Wells . Del 15 al 29 - Masters 1000 de Miami .

: Del - . Del - . Golf: Del 12 al 15 - The Players Championship.

ABRIL

Ciclismo : 5 de abril - Tour de Flandes . 12 de abril - París-Roubaix .

: - . - . Tenis : Del 5 al 12 - Masters 1000 de Montecarlo . Del 20 de abril al 3 de mayo - Masters 1000 de Madrid .

: Del - . Del - . Golf : Del 9 al 12 - Masters de Augusta .

: Del - . Fórmula 1 : 12 de abril - Gran Premio de Baréin .

: - . Atletismo: 20 de abril - Maratón de Boston. 26 de abril - Maratón de Londres.

MAYO

Ciclismo : Del 9 al 29 de mayo - Giro de Italia (masculino).

: Del - (masculino). Tenis : Del 4 al 17 - Masters 1000 de Roma . Del 24 de mayo al 7 de junio - Roland Garros .

: Del - . Del - . Fórmula 1 : 3 de mayo - Gran Premio de Miami . 24 de mayo - Gran Premio de Canadá .

: - . - . Fútbol: 30 de mayo - Final de la Liga de Campeones de la UEFA en Budapest.

JUNIO

Fútbol : Del 11 de junio al 19 de julio - Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

: Del - en Estados Unidos, México y Canadá. Automovilismo : 13 y 14 de junio - 24 Horas de Le Mans (WEC) .

: - . Tenis : Del 29 de junio al 12 de julio - Wimbledon .

: Del - . Ciclismo: Del 7 al 14 - Tour del Delfinado (Francia).

JULIO

Ciclismo : Del 4 al 26 de julio - Tour de Francia (masculino).

: Del - (masculino). Golf: Del 16 al 19 - The Open Championship (Abierto Británico).

AGOSTO

Ciclismo : Del 1 al 9 de agosto - Tour de Francia (femenino). Del 22 de agosto al 11 de septiembre - Vuelta a España (masculino).

: Del - (femenino). Del - (masculino). Tenis: Del 30 de agosto al 13 de septiembre - US Open.

SEPTIEMBRE

Baloncesto : Del 4 al 13 - Mundial Femenino de Baloncesto en Berlín.

: Del - en Berlín. Ciclismo : Del 20 al 27 - Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá).

: Del - en Montreal (Canadá). Fútbol: 8 de septiembre - Inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

OCTUBRE

Fórmula 1 : 11 de octubre - Gran Premio de Singapur .

: - . Atletismo : 11 de octubre - Maratón de Chicago .

: - . Ciclismo: 10 de octubre - Giro de Lombardía (clásica otoñal).

NOVIEMBRE

Fórmula 1 : 8 de noviembre - Gran Premio de Brasil . 21 de noviembre - Gran Premio de Las Vegas .

: - . - . Atletismo : 1 de noviembre - Maratón de Nueva York .

: - . Fútbol : 28 de noviembre - Final de la Copa Libertadores en Montevideo.

: - en Montevideo. MotoGP : 22 de noviembre - Gran Premio de Valencia (final de temporada).

: - (final de temporada). Tenis: 15 al 22 - Finales ATP.

DICIEMBRE