Los 5 grandes héroes deportivos del 2025 conoce quiénes son

De la épica remontada de Carlos Alcaraz en Roland Garros a la coronación de Lando Norris en la F1, pasando por la triple corona de A'ja Wilson y los récords inalcanzables de Duplantis y Pogacar. Repasamos las campañas que dejaron huella.

París, Francia/Carlos Alcaraz, Lando Norris, A'ja Wilson, Tadej Pogacar y Armand Duplantis son algunos de los grandes héroes deportivos de 2025:

Carlos Alcaraz: la remontada del año -

Una remontada directa a la historia del tenis. Carlos Alcaraz protagonizó uno de los grandes momentos deportivos del año cuando fue capaz de levantarle la final de Roland Garros a su gran rival Jannik Sinner, que dispuso de tres bolas de título con 5-4 y 40-0 en el tercer set.

El español se impuso en el tie-break de la quinta manga tras cinco horas y media en la final más larga del Grand Slam francés.

Fue el momento álgido de un curso dominado por ambos. Alcaraz terminó el año como número 1 tras haberse repartido los cuatro grandes del año con su gran rival.

El español, que derrotó al italiano en las finales de Roland Garros y del US Open, cayó contra Sinner en las de Wimbledon y del Masters ATP.

El italiano también renovó su título en el Abierto de Australia, batiendo a Alexander Zverev en la final.

A'ja Wilson: revolución WNBA -

El palmarés de la pívot estrella de Las Vegas Aces empieza a ser interminable. ¿Es ya la mejor jugadora de la historia del básquetbol?

A sus 29 años este curso logró su tercer título de la WNBA, al que añadió un hito nunca visto antes en el básquet femenino o masculino: fue elegida mejor jugadora de la liga regular (MVP) -por cuarta vez-, mejor jugadora de la final y mejor defensora del año.

Más allá de su talento en la pista, Wilson es una de las grandes atracciones de una liga norteamericana en pleno auge.

Nombrada deportista del año 2025 por la revista Time, Wilson, junto a Sabrina Ionescu, las jóvenes Caitlin Clark y Paige Bueckers entre otras, han llevado a la WNBA a otra dimensión: se han convertido en referentes culturales.

Récord histórico de asistencia a los pabellones, aumento significativo de las audiencias televisivas e impacto constante en redes sociales: la WNBA ha encontrado la manera de trascender el deporte y A'ja Wilson lidera esta revolución.

Armand Duplantis: hasta el infinito y más allá -

El garrochista sueco Armand Duplantis sigue elevando su techo a golpe de nuevos récords mundiales. Proclamado campeón del mundo por tercera vez consecutiva en septiembre en Tokio, 'Mondo' alcanzó en la capital nipona los 6,30 m, la nueva mejor marca planetaria.

Fue la decimocuarta vez que Duplantis mejoró la mejor marca mundial del salto con garrocha: en febrero de 2020 y con apenas 20 años, lo batió por primera vez, al saltar por encima de los 6,17 m.

Desde entonces ha ido mejorando centímetro a centímetro la plusmarca mundial, hasta mejorar 13 cm en solo 5 años.

Solo en 2025, el sueco ha mejorado la marca mundial en tres ocasiones: alcanzó los 6,28 m bajo techo en Clermont-Ferrand y los 6,29 m en Budapest, ya al aire libre.

Unas cifras con las que es difícil prever qué cima alcanzará 'Mondo' en 2026.

Tadej Pogacar: la leyenda del insaciable -

¿Quién puede parar o al menos frenar al insaciable Tadej Pogacar? El esloveno de 27 años probablemente firmó en 2025 la mejor campaña de Clásicas de todos los tiempos con tres victorias (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Lombardía), un segundo lugar en la París-Roubaix y un tercero en la Milán-San Remo.

Si añadimos su cuarta victoria en el Tour de Francia y su segundo título de campeón del Mundo a finales de septiembre en Kigali, el líder del equipo UAE refuerza su candidatura a mejor corredor de todos los tiempos en lucha cerrada con el Caníbal Eddy Merckx, aunque haya ganado un poco menos que el año pasado (20 victorias contra 25 en 2024).

Con muchos años por delante, Pogacar afronta 2026 con el hambre intacta. Buscará su quinto triunfo en el Tour de Francia y, sobre todo, una primera victoria en la Milán-San Remo y en la París-Roubaix, los dos últimos monumentos que faltan en su palmarés.

Lando Norris: campeón con intriga -

Tras cuatro años de dominio del neerlandés Max Verstappen, la Fórmula 1 por fin tuvo intriga en 2025 y coronó a un nuevo campeón: el británico Lando Norris, de la escudería McLaren.

Con 7 victorias y otros 11 podios, Norris logró imponerse a su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri y a un renacido Verstappen, capaz de estirar la lucha hasta la última carrera, en Abu Dabi.

Tras debutar en 2019 en la escudería británica, Norris, de 26 años, tardó un lustro hasta lograr su primera victoria, en el GP de Miami de 2024.

La mejoría de la escudería papaya la pasada temporada y su clara superioridad frente al resto de monoplazas de la parrilla convirtieron a Norris y a Piastri en los favoritos a levantar la corona este curso.

Durante varios meses el título mundial parecía sentenciado para uno de los dos McLaren, pero Verstappen protagonizó una remontada espectacular en la recta final y se coló en la pelea por el título dando a la Fórmula 1 el suspense que tanta veces echa en falta.