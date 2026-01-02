NFL noticias: La Semana 18 define el destino de los playoffs en el football americano

Duelos decisivos y drama de postemporada: La NFL define sus invitados a los playoffs en una electrizante Semana 18.

Panamá/La temporada regular de la NFL llega a su clímax con una cartelera explosiva programada para el primer fin de semana de enero de 2026.

La acción arrancará el sábado 3 de enero con dos duelos de alto calibre: las Panteras de Carolina visitarán a Tampa Bay a las 4:30 pm, seguido por un choque divisional de pronóstico reservado entre los Seattle Seahawks y los 49ers de San Francisco en horario estelar. Estos encuentros marcarán el tono de una jornada donde cada yarda cuenta para las aspiraciones de postemporada.

El domingo 4 de enero presentará una jornada maratónica que iniciará a la 1:00 pm con enfrentamientos clave como el de Cleveland contra Cincinnati, el clásico de la NFC Este entre Dallas y los Gigantes de Nueva York, y una batalla crucial en el Sur de la AFC entre Indianápolis y Houston. Otros duelos destacados de la tarde incluyen a los Green Bay Packers visitando a Minnesota y a los Saints de Nueva Orleans enfrentando a los Falcons de Atlanta.

La actividad vespertina del domingo, programada para las 4:25 pm, mantendrá la intensidad con partidos como Detroit contra Chicago, los Chiefs de Kansas City visitando a los Raiders de Las Vegas, y un duelo de la División Este de la AFC entre los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo. Finalmente, la fase regular cerrará con el tradicional Sunday Night Football, donde los Ravens de Baltimore se medirán ante los Pittsburgh Steelers a las 8:20 pm, un partido que históricamente define posiciones en el Norte de la AFC.

Proyección de los Playoffs (Basada en los récords actuales)

De acuerdo con el panorama actual de la liga, la estructura de la postemporada se perfila de la siguiente manera, con los sembrados principales esperando rival tras su semana de descanso:

Conferencia Americana (AFC):

• Primer Sembrado (Descansa): Broncos de Denver (13-3-0).

• Ronda de Comodines:

◦ Buffalo Bills (#7) visitando a los New England Patriots (#2).

◦ Los Angeles Chargers (#6) visitando a los Jacksonville Jaguars (#3).

◦ Houston Texans (#5) visitando a los Pittsburgh Steelers (#4).

Conferencia Nacional (NFC):

• Primer Sembrado (Descansa): Seattle Seahawks (13-3-0).

• Ronda de Comodines:

◦ Green Bay Packers (#7) visitando a los Chicago Bears (#2).

◦ Los Angeles Rams (#6) visitando a los Philadelphia Eagles (#3).

◦ San Francisco 49ers (#5) (Rival por definir en la posición #4).

