NFL resultados de la semana 17 en el 'football' americano

Patriots y Broncos dominan la AFC, mientras el caos reina en la Nacional.

Panamá/La Semana 17 de la NFL no fue solo una celebración de Navidad, sino un auténtico campo de batalla donde se empezó a clarificar el panorama para la postemporada.

Con solo una jornada por delante, los Patriots y los Broncos han sellado campañas de dominio absoluto en la Conferencia Americana, mientras que la Conferencia Nacional sigue siendo un hervidero de dudas, especialmente en la división Sur.

Otras noticias: NFL noticias: Travis Kelce recibe emotiva súplica por parte de jugadores de los Kansas City Chiefs

Resumen de la Jornada: Choques Decisivos

El cierre de la semana trajo emociones fuertes. Los San Francisco 49ers protagonizaron un duelo de titanes contra los Chicago Bears, venciéndolos 42-38 en un partido que ahora les permite soñar con el primer sembrado de la Nacional si logran derrotar a los Seahawks en la última fecha,. Por su parte, los Seattle Seahawks no tuvieron piedad de los Panthers, despachándolos con un 27-10 que consolida su mando en el Oeste.

En la AFC, los New England Patriots pasaron por encima de los Jets con un contundente 42-10, reafirmando por qué son los líderes de su división,. Mientras tanto, en el "Monday Night Football", los Atlanta Falcons dieron la campanada al sorprender a los Rams con una victoria ajustada de 27-24.

Otras noticias: Reacción de Tyson Fury tras el accidente de Anthony Joshua donde perdieron la vida dos personas

Resultados Destacados de la Semana 17:

• Navidad: Cowboys 30-23 Commanders; Vikings 23-10 Lions; Broncos 20-13 Chiefs.

• Sábado: Texans 20-16 Chargers; Ravens 41-24 Packers.

• Domingo: Eagles 13-12 Bills; Jaguars 23-17 Colts; Dolphins 20-17 Buccaneers; Giants 34-10 Raiders.

--------------------------------------------------------------------------------

A falta de una semana para que termine la temporada regular, así se ven las tablas que definirán los cruces de enero:

Conferencia Americana (AFC)

• Este: Patriots (13-3), Bills (11-5), Dolphins (7-9), Jets (3-13).

• Norte: Steelers (9-7), Ravens (8-8), Bengals (6-10), Browns (4-12).

• Sur: Jaguars (12-4), Texans (11-5), Colts (8-8), Titans (3-13).

• Oeste: Broncos (13-3), Chargers (11-5), Chiefs (6-10), Raiders (2-14).

Conferencia Nacional (NFC)

• Este: Eagles (11-5), Cowboys (7-8-1), Commanders (4-12), Giants (3-13).

• Norte: Bears (11-5), Packers (9-6-1), Vikings (8-8), Lions (8-8).

• Sur: Panthers (8-8), Buccaneers (7-9), Falcons (7-9), Saints (6-10).

• Oeste: Seahawks (13-3), 49ers (12-4), Rams (11-5), Cardinals (3-13).

La Semana 18 será el último filtro. Mientras equipos como los Chiefs y Jets ya piensan en el Draft tras temporadas inconsistentes, los contendientes reales están afilando sus garras para la batalla final por la siembra y los pases directos.

Otras noticias: Anthony Joshua sufrió accidente que por poco pierde la vida ¿cómo ocurrió?