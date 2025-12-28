NFL noticias: Travis Kelce recibe emotiva súplica por parte de jugadores de los Kansas City Chiefs

A pesar de contar con 36 años, la producción de Travis Kelce en el emparrillado sigue desafiando las leyes del tiempo.

Panamá/El frío de diciembre en el GEHA Field Arrowhead Stadium no solo caló por la derrota de los Kansas City Chiefs ante los Denver Broncos, sino por la sensación de que una era dorada podría estar llegando a su fin.

Tras el revés 20-13 sufrido el pasado jueves por la noche, todas las miradas se posaron sobre el icónico ala cerrada, Travis Kelce, quien abandonó el emparrillado en medio de crecientes rumores sobre su retiro profesional al finalizar la temporada 2025.

La imagen más potente de la jornada no ocurrió durante los cuatro cuartos de acción, sino en el camino a los vestidores. El estelar tackle defensivo, Chris Jones, protagonizó un momento cargado de sentimiento al esperar a Kelce para caminar juntos por el túnel. Jones, visiblemente conmovido, lanzó una súplica pública para que su compañero y "hermano" decida disputar una campaña más con los colores de los Chiefs.

"Espero que no, hombre, maldición", expresó Jones a los medios de comunicación tras el encuentro. "Hemos pasado por tanto juntos... Travis ha sido un punto fundamental en esta ofensiva por mucho tiempo y ha sido como un hermano. Ver a 'Trav' irse... espero que este no sea su último año. Espero que nos regale uno más. Solo uno más". Ambos jugadores, pilares de la dinastía de Kansas City, compartieron un choque de manos y una breve charla sobre el desarrollo del juego mientras se alejaban del campo, evidenciando un respeto mutuo forjado en mil batallas de la NFL.

Los números de un veterano que se niega a declinar

A pesar de contar con 36 años, la producción de Travis Kelce en el emparrillado sigue desafiando las leyes del tiempo. En el duelo contra Denver, Kelce fue nuevamente el blanco principal del ataque, liderando al equipo con 5 recepciones en 6 objetivos para un total de 36 yardas. Tres de esas capturas llegaron en la serie final, donde el quarterback de tercera cadena, Chris Oladokun, intentó sin éxito orquestar una remontada milagrosa en los segundos finales.

Lo más sorprendente es que, a su edad, Kelce continúa siendo el líder receptor de los Kansas City Chiefs en la presente temporada, acumulando estadísticas de élite:

• 73 recepciones.

• 839 yardas aéreas.

• 5 touchdowns.

Estas cifras respaldan el argumento de Jones: Kelce no solo está presente por su nombre, sino porque sigue siendo el motor de una unidad ofensiva que lo necesita desesperadamente.

La respuesta de Kelce: Entre el Powerball y la familia

Fiel a su estilo carismático, Kelce abordó las preguntas sobre su futuro con una mezcla de humor y pragmatismo. Al ser consultado sobre si le pasó por la mente que este podría ser su último partido en casa, el jugador respondió con una anécdota curiosa: "No, la única vez que cruzó por mi mente fue mientras conducía el otro día y vi de cuánto era el Powerball; pensé: 'Hombre, si pudiera ganar eso, no tendría que trabajar un día más en mi vida'".

Ya en un tono más serio, la estrella de los Chiefs aseguró que su enfoque se mantiene exclusivamente en ganar partidos de fútbol americano. Sin embargo, dejó la puerta abierta a cualquier posibilidad, indicando que la decisión final sobre su carrera será tomada en conjunto con su familia, amigos y la organización de los Chiefs cuando llegue el momento adecuado.

El último baile de la temporada regular

Mientras los analistas debaten si los Broncos deberían sentirse avergonzados por lo ajustado de su victoria ante unos Chiefs golpeados, la realidad es que a Kansas City solo le queda una bala en la recámara de la temporada regular. El próximo 4 de enero, el equipo se enfrentará a los Las Vegas Raiders, en lo que podría ser la última oportunidad de ver a Kelce en acción antes de que las decisiones de oficina y las reflexiones personales definan el futuro de uno de los mejores jugadores que ha pisado un campo de la NFL.

La moneda está en el aire, pero el mensaje de su vestuario es claro: el reino de los Chiefs no está listo para despedir a su eterno número 87.