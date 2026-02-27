Comisión de ODESUR visita Panamá y valida progreso de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá/El Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 recibió en los últimos días a la Comisión de Seguimiento de ODESUR, en el marco del proceso de evaluación y acompañamiento técnico que se realiza previo a la celebración de los Juegos.

Durante la jornada de trabajo se presentaron los avances en las distintas áreas funcionales, incluyendo aspectos operativos, técnicos, logísticos y de planificación estratégica. La Comisión sostuvo reuniones con las distintas áreas funcionales y realizó recorridos por sedes, validando el progreso alcanzado a 43 días del inicio de los Juegos.

La visita reafirma el compromiso del Comité Organizador de cumplir con los más altos estándares internacionales y de trabajar de manera coordinada con ODESUR para garantizar unos Juegos A Otro Nivel, que dejarán un legado tangible e intangible para el país y la región.

Agradecemos el acompañamiento permanente de ODESUR y reiteramos que Panamá continúa avanzando en la organización de esta gran cita deportiva continental.

Conoce más de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud representan el semillero más importante del deporte en el continente. Organizados por la ODESUR (Organización Deportiva Suramericana), este evento multidisciplinario reúne a atletas de entre 14 y 18 años con el objetivo de fomentar los valores olímpicos, la competitividad y la hermandad regional.

La historia de esta justa es relativamente joven pero de un impacto profundo. La edición inaugural se celebró en Lima 2013, donde 14 naciones dieron vida a un sueño que buscaba replicar el modelo de los Juegos Olímpicos de la Juventud a nivel regional. Tras el éxito en Perú, la antorcha viajó a Santiago 2017, consolidando el certamen como una vitrina fundamental para detectar talentos antes de su salto al profesionalismo.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en los Juegos de Rosario 2022. Celebrados tras los desafíos de la pandemia, esta tercera edición fue revolucionaria al introducir el concepto de "Parque Único" en el Parque Independencia. Por primera vez, todas las disciplinas convivieron en un mismo recinto, lo que facilitó una interacción cultural sin precedentes entre los deportistas y el público.

Entre los momentos más memorables destaca el dominio histórico de Brasil, delegación que ha liderado el medallero general en todas las ediciones, reafirmando su poderío como potencia deportiva sudamericana. Otro hito relevante ha sido el desempeño de Colombia y Argentina, quienes han utilizado estos juegos para perfeccionar sus programas de atletismo y natación, produciendo figuras que hoy ya compiten en circuitos mundiales absolutos.

Estos juegos no solo otorgan medallas, sino que funcionan como la puerta de entrada formal al ciclo olímpico. Son el escenario donde la presión de la competencia se mezcla con la educación y el respeto, forjando la identidad deportiva de las futuras leyendas de América del Sur.

Con información del COP.