Selección panameña de baloncesto | Conoce a los 12 guerreros que enfrentarán a Cuba en las eliminatorias mundialistas

Panamá busca quedar entre los tres mejores de su grupo para avanzar a la segunda ronda.

Panamá/La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá retoma su camino en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la cita de Catar 2027.

Bajo la dirección táctica del estratega boricua Nelson Colón, el quinteto nacional se prepara para afrontar dos compromisos determinantes que definirán su futuro en el Grupo D, el cual comparte con las selecciones de Argentina, Uruguay y Cuba.

Otras noticias: Jhivvan Jackson será baja en la selección de baloncesto de Panamá ante Cuba

Duelo crucial en la Arena Roberto Durán El primer desafío de esta segunda ventana será hoy, viernes 27 de febrero, cuando Panamá reciba a Cuba en la emblemática Arena Roberto Durán a las 8:10 p.m.. Para el cuerpo técnico, sumar una victoria en casa es fundamental antes de emprender el viaje a Sudamérica, especialmente ante un rival cubano conocido por su intensidad física y peligroso juego perimetral.

Baja sensible y nuevo refuerzo La preparación istmeña se vio afectada por la noticia de que el armador Jhivvan Jackson será baja debido a una lesión. Jackson, pieza clave en el esquema ofensivo por su capacidad anotadora, dejará su lugar a Luis Rodríguez Jr., quien llega procedente del SESI Franca de Brasil. Se espera que Rodríguez Jr. aporte la energía, defensa y versatilidad necesarias para suplir esta ausencia en un duelo que se anticipa de alta exigencia.

Otras noticias: Selección de Panamá | Nelson Colón hace convocatoria para entrenamientos con miras al clasificatorio

El Roster de la Selección El equipo panameño contará con una mezcla de experiencia y juventud para esta ventana clasificatoria. Los jugadores convocados son:

Iverson Molinar

Eric Romero

Mauro Oglivie

Ezequiel Bell

Trevor Gaskins

CJ Rodríguez

Justin Quintero

Guillermo Navarro

Luis Rodríguez

Isaac Machore

Alejandro Grant

Gil Atencio

Otras noticias: Selección de baloncesto de Panamá | Nelson Colón valora avances en entrenamientos frente a Cuba

El cuerpo técnico liderado por Nelson Colón cuenta además con la asistencia de Carlos Rivera Ruíz, Alberto Duque, Adriano Macías y Bryan Waithe, con Tony Bishop Jr. como Gerente General.

Próxima parada: Buenos Aires Tras cumplir el compromiso en suelo patrio, la delegación panameña viajará a Buenos Aires para enfrentar a la poderosa selección de Argentina el lunes 2 de marzo a las 4:30 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Obras Sanitarias. Este encuentro representará una verdadera prueba de fuego, ya que los argentinos son históricamente uno de los equipos más competitivos del continente.

Panamá busca quedar entre los tres mejores de su grupo para avanzar a la segunda ronda y mantener vivo el sueño de clasificar a su próximo mundial. La afición tiene una cita esta noche para apoyar al equipo en su misión de hacer respetar la casa.

Con información de Fepaba.

Otras noticias: Selección de Baloncesto de Panamá| Nelson Colón toma el comando técnico de 'La Roja sin Mangas'