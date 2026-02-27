Tragedia en Guásaro: mujer muere ahogada tras golpe de ola en Veraguas

El hecho eleva a seis el número de personas fallecidas por ahogamiento en la provincia de Veraguas en lo que va del año.
27 de febrero 2026 - 12:38

Tragedia en Guásaro: mujer muere ahogada tras golpe de ola en Veraguas.

Si te lo perdiste
Lo último
stats