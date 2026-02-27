Más de 3 mil visitantes impulsan el turismo en el 174 aniversario de Colón

Los visitantes, procedentes de distintos países, se desplazan hacia diversos puntos de la provincia para participar en las actividades culturales y recreativas programadas para este fin de semana, cuyo epicentro será el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Colón/La ciudad de Colón vive un ambiente festivo en el marco de la conmemoración de sus 174 años de fundación, impulsado por la llegada de más de 3,125 turistas que arribaron en horas de la mañana al puerto de cruceros de Colón 2000.

Los visitantes, procedentes de distintos países, se desplazan hacia diversos puntos de la provincia para participar en las actividades culturales y recreativas programadas para este fin de semana, cuyo epicentro será el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Durante un recorrido por el área portuaria y el centro comercial, varios turistas y residentes locales destacaron la importancia de este flujo de visitantes para la economía y la proyección cultural de la provincia. Coincidieron en que la celebración representa una vitrina para mostrar al mundo la identidad colonense, su gastronomía, tradiciones y riqueza natural.

El arribo del crucero Caribbean Princess marcó el inicio de un fin de semana que se perfila de alto movimiento turístico. De acuerdo con las proyecciones, para el sábado se esperan dos embarcaciones adicionales y el domingo otro crucero, lo que podría elevar la cifra de visitantes a más de 10,000 personas durante la jornada conmemorativa.

Las autoridades y organizadores prevén que los turistas recorran playas, sitios históricos, áreas comerciales y el canal de Panamá, mientras disfrutan de presentaciones culturales y muestras gastronómicas preparadas para la ocasión.

Con información de Néstor Delgado