Alcalde Galván: 'Vamos a hacer las cosas que realmente necesita el colonense'

Colón/En el marco de la celebración de los 174 años de fundación de la ciudad de Colón, el alcalde Diógenes Galván destacó los avances en los planes de recuperación urbana. Ante la pregunta sobre cómo marchan estas iniciativas, el edil respondió que se están ejecutando las acciones que las condiciones climáticas han permitido.

"Bien, estamos haciendo aquello que la lluvia nos ha permitido", manifestó Galván. El alcalde de Colón explicó que, aunque hubieran querido comenzar a pintar los edificios, las precipitaciones han retrasado esa tarea para evitar que se pierdan los recursos. "Hemos trabajado fuerte en el tema de limpieza de la ciudad, los parques, estamos haciendo todo el trabajo de arbolización de la avenida central y próximamente comenzaremos con un plan de iluminación de los tres principales parques de la provincia", detalló el alcalde.

Inversiones en infraestructura

Galván informó que, además de las intervenciones en el espacio público, se están realizando inversiones importantes en infraestructura deportiva. "Estamos reparando todo el área de baloncesto del Paseo Marino y también la cancha sintética".

El alcalde Galván enfatizó que el enfoque de estas obras está puesto en las necesidades de la comunidad, especialmente de los más jóvenes.

"Vamos a hacer las cosas que realmente necesita el colonense, sobre todo el colonense más joven, para poder encontrar espacio de esparcimiento", expresó Galván.

El edil destacó que los cambios ya son visibles en la ciudad: edificios pintados, calles más limpias y una transformación que se percibe "poco a poco". Estas intervenciones forman parte de los actos conmemorativos por el aniversario número 174 de Colón, que buscan no solo embellecer la urbe, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Diógenes Galván cerró su intervención con un mensaje de celebración para la comunidad. "Feliz 174 años, Colón".