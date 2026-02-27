Barberos ofrecen cortes gratuitos a estudiantes en Pan de Azúcar por el regreso a clases

La iniciativa, organizada con el apoyo de la junta comunal, ofreció cortes de cabello gratuitos a niños de la comunidad, con el objetivo de que puedan regresar a clases cumpliendo con las normas de presentación exigidas por los centros educativos.

San Miguelito/Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 27 de febrero, la conocida "barbería del pueblo", ubicada en el sector de Pan de Azúcar, se convirtió en escenario de una jornada solidaria dirigida a estudiantes que se preparan para el inicio del año escolar este 2 de marzo.

Uno de los barberos participantes explicó que la respuesta de la comunidad superó las expectativas. Señaló que hasta las 10 de la mañana ya habían acudido al lugar más de 50 niños, a su vez que estaban atendiendo principalmente a estudiantes de escasos recursos.

Según detalló, los padres suelen indicar el tipo de corte requerido de acuerdo con el reglamento de cada escuela. La jornada, que se extendió hasta cerca del mediodía, fue descrita por los organizadores como un aporte directo al bienestar de la niñez.

La satisfacción también se reflejó en los propios beneficiarios. Uno de los niños atendidos expresó su entusiasmo tras recibir el servicio al indicar que le gustaba el corte que le realizaron. Añadió que estaba emocionado por regresar a la escuela. Durante toda la mañana, el flujo de familias fue constante en la barbería, donde los barberos donaron su tiempo y trabajo como un gesto de apoyo comunitario.

Con información de María de Gracia