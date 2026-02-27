Aviso de vigilancia: Sensación térmica elevada y rayos UV afectan a Panamá hasta el 1 de marzo

El resto del país se mantendrá con mayor nubosidad, pero las zonas antes mencionadas presentarán estas altas temperaturas con probabilidad de que la sensación térmica alcance los 40°C.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada, vigente hasta el próximo domingo 1 de marzo.

Ante la pregunta sobre el significado de esta alerta para la ciudadanía, la meteoróloga María Cosme respondió que se deben esperar condiciones de temperaturas altas que generan esta sensación térmica extrema.

"La probabilidad de que se registren temperaturas alcanzando los 35 grados es alta", explicó Cosme. La funcionaria detalló que los sectores más afectados serán aquellos del Pacífico occidental y Pacífico central. Esto incluye zonas de Chiriquí, la parte sur de la comarca Ngäbe Buglé, sectores sur y centro de Veraguas, la península de Azuero, así como Coclé, Panamá Oeste, Panamá y áreas de Darién.

El resto del país se mantendrá con mayor nubosidad, pero las zonas antes mencionadas presentarán estas altas temperaturas con probabilidad de que la sensación térmica alcance los 40°C.

"Es importante destacar que el hecho de que haya nubosidad no exime de que los rayos ultravioleta también puedan perjudicar a los ciudadanos que estén haciendo actividades al aire libre", advirtió la meteoróloga.

Recomendaciones

María Cosme aclaró que existen lapsos en los que se prevé un cielo parcialmente nublado o con poca nubosidad. Durante esos periodos, la incidencia del sol será más directa sobre la población, lo que incrementa el riesgo de afectación por radiación UV.

Ante la consulta sobre las medidas de prevención, la experta reiteró las recomendaciones para enfrentar este aviso de vigilancia: evitar la exposición prolongada al sol en horas pico, usar protector solar, ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y mantener una adecuada hidratación. Estas precauciones son esenciales para personas que realizan labores al aire libre, adultos mayores y niños.

El aviso emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología busca que la población tome previsiones ante este fenómeno climático estacional. La meteoróloga enfatizó que, aunque se esperan condiciones de calor intenso en las áreas señaladas, el monitoreo meteorológico continúa para actualizar la información según evolucione el comportamiento del clima en el territorio nacional.

Con información de Yamy Rivas.