Reactivan sistema de riego Remigio Rojas para duplicar áreas de producción

Chiriquí/En medio de los desafíos climáticos que cada año enfrentan los productores del interior del país, se puso en marcha el reacondicionamiento del sistema de riego Remigio Rojas, una obra que promete cambiar la dinámica agrícola en la región.

Según los propios productores, este proyecto permitirá sembrar durante la estación seca y aumentar la superficie cultivada. Actualmente se utilizan alrededor de 3, 700 hectáreas en diversos rubros, pero la meta es superar las 6, 000 hectáreas bajo producción.

El costo de esta reactivación es de $6,568,840.10.

Arnulfo Morales, uno de los agricultores de la zona explicó que el impacto será clave ante las prolongadas sequías.

“En los meses de invierno hace una sequía bien prolongada y esto lo podemos utilizar para abastecer el agua y hacer más segura la producción”, comentó.

El beneficio no solo se limita al rendimiento de los cultivos. También se proyecta un impacto directo en el empleo rural.

“Esto genera mucha empleomanía, porque a la hora que todos los productores se activen dentro de este distrito de riego que tiene alrededor de 3, 200 hectáreas, aquí va a haber mucho, mucho empleo”, señaló.

Se estima que cerca de 450 productores dedicados a la caña, sandía, melón, arroz y otros rubros resultarán beneficiados, detalló el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino indicó que “el riego de Tonosí están ya estructurando cómo lo vamos a hacer. Es un poquito más complicado que este, por lo que sé, pero lo vamos a hacer. Vamos a encontrar el mecanismo financiero para poder hacerlo bien e inaugurarlo pronto”.

Además, aseguró que el compromiso es dejar a la provincia de Los Santos con el sistema funcionando correctamente.

“Yo le dejo a la provincia de Los Santos riego de Tonosí andando como debe ser y que no sufran las calamidades del tiempo cada año con esas inundaciones que además se prestan por la condición geográfica de ese valle de Tonosí, que está por debajo del nivel del mar y con cualquier aguacerito se llena de agua”, expresó.

El propio ministro de Desarrollo Agropecuario calificó la iniciativa como un paso positivo en la consolidación de la seguridad alimentaria, destacando que el incremento de hectáreas bajo riego permitirá mayor estabilidad en la producción y menor dependencia de las condiciones climáticas.

El reacondicionamiento del sistema Remigio Rojas se perfila, así como una respuesta estructural frente a sequías prolongadas y a las inundaciones recurrentes que afectan el valle de Tonosí, dos extremos que cada año golpean la economía agrícola de la región.

Con información de Demetrio Ábrego.