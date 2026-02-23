Selección de baloncesto de Panamá | Nelson Colón valora avances en entrenamientos frente a Cuba

Panamá mantiene su concentración total , enfocada en consolidar su sistema táctico y fortalecer la química del grupo.

Panamá/La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá afina detalles para su compromiso ante Cuba este viernes 27 de febrero en la Arena Roberto Durán, en el marco de la Segunda Ventana del Clasificatorio FIBA rumbo al Mundial Qatar 2027.

El encuentro representa un paso clave en el camino hacia la próxima Copa del Mundo FIBA, y el cuerpo técnico trabaja intensamente para llegar en óptimas condiciones.

El director técnico Nelson Colón ofreció detalles sobre la preparación del equipo nacional, destacando que se han realizado dos sesiones de entrenamiento con un grupo “bien receptivo”. El estratega subrayó que el enfoque ha sido construir el plan de juego “poco a poco, paso a paso, tanto en defensa como en ofensiva”, estableciendo las bases de la identidad del equipo.

Durante las prácticas, el cuerpo técnico ha proporcionado las directrices sobre cómo quieren que juegue Panamá, enfatizando la intensidad defensiva, la ejecución ofensiva y la claridad en los roles individuales.

Colón explicó que algunos jugadores se han incorporado de forma paulatina, incluso algunos llegando tarde a la última sesión, pero el objetivo principal es encontrar esa armonía colectiva que permita competir al más alto nivel.

“El objetivo es ubicar a quienes entienden el juego y saben jugar, para crear una armonía donde podamos encontrar nuestra manera de jugar”, expresó el entrenador, quien se mostró “muy complacido” con el avance del grupo. Incluso aseguró que el equipo está “más adelante de lo que pensaba”, un indicio positivo de cara al duelo ante el combinado cubano.

En cuanto al rival, el técnico señaló que el cuerpo técnico ha recopilado información importante sobre Cuba, aunque evitó profundizar en detalles. Confirmó que conocen algunas tendencias tácticas, posibles jugadores disponibles y aspectos estratégicos que podrían influir en el partido. Panamá buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar la localía en la Arena Roberto Durán.

Para este compromiso, la Preselección Nacional Mayor Masculina está conformada por jugadores como Jhivvan Jackson, Akil Mitchell, Iverson Molinar, Trevor Gaskins, Mauro Oglivie, Ezequiel Bell, CJ Rodríguez, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Armstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeon, Eugenio Luzcando, Isaac Machore, Alejandro Grant y Javier Carter, entre otros convocados.

Los boletos para el partido ya están a la venta a través de Panatickets, con precios que van desde $5 en área general, $8 en butacas, $25 en VIP y $55 en Courtside Seat (precios especiales, no incluyen cargos). Se espera un gran respaldo de la afición panameña en este importante duelo clasificatorio.

Panamá mantiene su concentración total, enfocada en consolidar su sistema táctico y fortalecer la química del grupo. La misión es clara: defender la casa, sumar una victoria y dar un paso firme en el Clasificatorio FIBA rumbo al Mundial 2027.

