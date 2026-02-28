Cuba vs Panamá: 'Roja sin Mangas' se impone en Clasificatorio FIBA Américas a Mundial 2027

El partido fue el debut de Nelson Colón como entrenador en jefe de la selección panameña de baloncesto.

Panamá/Panamá superó 84-81 a Cuba este viernes en la Arena Roberto Durán, de la capital panameña, en un partido del Grupo D del Clasificatorio FIBA Américas rumbo al Mundial de Baloncesto Catar 2027 que se realizó este viernes en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña.

El conjunto istmeño encontró en Iverson Molinar a su principal figura ofensiva. El escolta firmó una actuación de 26 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, liderando a los locales en los momentos decisivos del encuentro. También fue determinante Ernesto Oglivie, quien aportó 25 unidades, capturó 11 rebotes y repartió una asistencia para consolidar el triunfo.

Te puede interesar: Jhivvan Jackson será baja en la selección de baloncesto de Panamá ante Cuba

Por el lado cubano, Marcos Chacón encabezó la ofensiva con 30 puntos, además de sumar cinco rebotes y dos asistencias. Pedro Bombino complementó el esfuerzo con 19 tantos, siete rebotes y dos asistencias, manteniendo a su equipo en la pelea hasta el cierre.

En el balance estadístico, Panamá dominó los tableros con 44 rebotes frente a 38 de Cuba, incluyendo 34 defensivos. Los visitantes, por su parte, registraron 11 rebotes ofensivos contra 10 de los locales. En asistencias, el equipo panameño terminó con 18 frente a 16 de Cuba.

Cuba destacó en los robos de balón (10 contra 5), mientras que las faltas personales fueron similares: 21 para los antillanos y 20 para los panameños.

Te puede interesar: Comisión de ODESUR visita Panamá y valida progreso de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026