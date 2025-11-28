Uruguay vs Panamá - Clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2025| Así debutó la 'Roja sin Mangas'

La Arena Roberto Durán en la ciudad de Panamá fue el lugar en que inició el camino hacia la cita orbital.

Panamá/Uruguay dominó a Panamá por 93-60 en el inicio de la primera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, celebrada en la Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá.

La Celeste montó una exhibición de baloncesto en el istmo con un destacado juego de pases, acierto desde el perímetro y defensa, para comenzar con el pie derecho el Grupo A. Los uruguayos sacaron de la cancha a su rival.

Punto de inflexión

Los sureños presentaron su mejor versión desde el salto entre dos y, el punto más alto, fue cuando Luciano Parodi encestó 3 triples consecutivos que extendieron la ventaja a 27 puntos (22-49) con 3:17 por jugarse del segundo cuarto. Desde ese momento, el control del marcador nunca estuvo en riesgo.

Jugador del partido

Parodi fue el principal exponente de la buena rotación de la esférica y acierto perimetral de los ganadores con 23 puntos, incluidos 4 triples, y 6 asistencias. El base también capturó 6 rebotes y robó 1 balón.

El escolta Nicola Pomoli lo secundó con 16 unidades e igualmente 4 aciertos detrás de la línea de tres. Santiago Vescovi completó el podio con 11 tantos, mientras que Joaquín Rodríguez destacó con 8 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

Por Panamá, Ricardo Lindo y Akil Mitchell aportaron 14 unidades cada uno. El primero labró doble-doble al capturar 10 rebotes y asimismo repartió 2 tapas.

Las estadísticas no mienten

Los charrúas terminaron con 25 asistencias. Entre Parodi, Rodríguez y Lucas Capalbo sumaron 15 y ocho jugadores sumaron, al menos, un pase para anotación. Igualmente, los 12 jugadores que pisaron la cancha aportaron, como mínimo, 2 tantos.

Por otra parte, terminaron con 46 por ciento de efectividad en triples al acertar 14 en 30 lanzamientos.

Otro aspecto clave de los ganadores fueron los robos de balón con 10. Rodríguez encabezó este departamento con 3.

Para destacar

Uruguay ganó el sexto de sus últimos siete partidos fuera de casa en la primera ronda en los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo. Además, por tercera vez consecutiva, ganó su primer partido como visitante en esta etapa. Por su parte, Panamá sumó su tercer revés cuando debuta en los Clasificatorios.

Ambos equipos se volverán a ver las caras el domingo 30 de noviembre en el Antel Arena de Montevideo desde las 7:40 p.m. (hora de Panamá).

El Clasificatorio

¿Qué torneos hay antes del Mundial?

• FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Pre‑Qualifiers

No todos los países participan directamente; los equipos que no jugaron el torneo clasificatorio al FIBA AmeriCup 2025 deben disputar estos pre-clasificatorios.

deben disputar estos pre-clasificatorios. Se organizan grupos bajo criterios geográficos (Centroamérica, Caribe, Sudamérica) y los mejores avanzan a los clasificatorios principales.

Por ejemplo, los ganadores y ciertos equipos destacados de esa fase pasan a formar parte del grupo de 16 equipos para la fase Américas.

Clasificatorio principal: FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers

• Participantes

16 selecciones de FIBA América s participan en esta fase.

de s participan en esta fase. De esos, 12 obtuvieron su cupo tras jugar la AmeriCup 2025, y 4 provienen de los pre-clasificatorios.

• Fases y formato

Primera ronda (First Round)

Los 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4.

se dividen en 4 grupos de 4. Cada equipo juega contra los otros tres de su grupo, en formato de ida y vuelta (home-and-away).

(home-and-away). Esto se desarrolla en tres ventanas de partidos: aproximadamente noviembre 2025, febrero 2026 y julio 2026.

de partidos: aproximadamente Al final de esta primera ronda, los tres primeros de cada grupo avanzan a la Segunda Ronda.

Segunda ronda (Second Round)

Los equipos clasificados se redistribuyen en nuevos grupos . Los grupos se combinan así: los equipos de Grupo A + C forman el Grupo E; los de B + D forman el Grupo F.

. Los grupos se combinan así: los equipos de Grupo A + C forman el Grupo E; los de B + D forman el Grupo F. En esta ronda, cada equipo juega ida y vuelta contra los tres equipos provenientes del otro grupo (es decir, los que no vio en la primera ronda).

contra los tres equipos provenientes del otro grupo (es decir, los que no vio en la primera ronda). Se juegan otras tres ventanas : aproximadamente agosto 2026, noviembre 2026 y febrero–marzo 2027.

: aproximadamente agosto 2026, noviembre 2026 y febrero–marzo 2027. Importante: los resultados de la primera ronda se conservan — así que cada partido en la primera fase sigue importando al final.

• ¿Qué se clasifica?

Al final de la Segunda Ronda clasifican directamente al Mundial los tres primeros de cada grupo (E y F), más el mejor cuarto de los dos grupos. Eso hace un total de siete plazas para América .

al Mundial (E y F), más de los dos grupos. Eso hace un total de para . Estas siete selecciones se suman al equipo anfitrión (o a los que ya estén clasificados por otros medios, según corresponda) para completar la lista de 32 países para el Mundial 2027.

Información de FIBA Américas