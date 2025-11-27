José Luis Rodríguez | Conoce cuándo vuelve a jugar Juárez ante Toluca

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 10:00 am.

Panamá/El panameño José Luis Rodríguez volvió a ser protagonista en la Liga MX, aportando una asistencia en la derrota de Juárez FC por 1-2 ante Toluca en el partido de ida de la Liguilla.

A pesar de su aporte ofensivo, los fronterizos no pudieron imponer condiciones en casa y ahora están obligados a buscar la remontada como visitantes.

Los Bravos de Juárez tenían la oportunidad de pegar primero en el Estadio Olímpico Benito Juárez, pero la falta de contundencia y dos desconcentraciones defensivas terminaron inclinando la balanza a favor de los Diablos Rojos. La vuelta está programada para este sábado 29 de noviembre, en el histórico Estadio Nemesio Diez, desde las 8:00 p.m., donde los dirigidos por Diego Mejía deberán arriesgar para seguir con vida en el torneo.

Así ganó Toluca

El encuentro comenzó con un guion favorable a los locales. Apenas al minuto 4, Jesús Murillo abrió el marcador con un certero remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por el panameño José Luis Rodríguez, poniendo el 1-0 y encendiendo la ilusión de la afición fronteriza.

Al minuto 28, el guardameta Sebastián Jurado se convirtió en figura, evitando el empate con una espectacular atajada hacia su costado derecho ante un disparo de Diego Barbosa dentro del área. Esa intervención permitió a Juárez mantener la ventaja hasta el descanso, controlando los tiempos del partido y neutralizando los avances toluqueños.

Sin embargo, en el complemento todo cambió. Toluca salió con mayor agresividad y al minuto 56 encontró el empate gracias a Antonio Briseño, quien conectó un potente cabezazo dentro del área chica. El golpe anímico afectó a Juárez y apenas nueve minutos después, al 65’, Paulinho culminó una jugada colectiva con un remate preciso para decretar el 1-2.

A pesar de la desventaja, Sebastián Jurado volvió a aparecer para evitar un marcador más amplio, manteniendo vivas las aspiraciones de los Bravos de cara al partido de vuelta.

El duelo concluyó con Toluca imponiéndose en territorio fronterizo, dejando a Juárez FC con la obligación de buscar una hazaña este sábado en el Nemesio Diez. Con un José Luis Rodríguez en buen nivel y un equipo necesitado de gol, los Bravos intentarán revertir la serie para seguir avanzando en la Liga MX.

