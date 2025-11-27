Kadir Barría: El cuerpo técnico de la Selección de Panamá no descarta al joven futbolista

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 10:00 am.

Panamá/La irrupción del joven panameño Kadir Barría, delantero de apenas 18 años y actual jugador del Botafogo de la Serie A de Brasil, ha generado un creciente debate futbolístico en el país.

Sus recientes apariciones con el primer equipo brasileño y sus goles decisivos han puesto su nombre en la conversación pública, especialmente entre los aficionados que ya lo visualizan como una de las nuevas caras de la Selección de Panamá rumbo a los próximos retos internacionales.

Sin embargo, dentro del cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen, la visión es más amplia, más profunda y sobre todo más estructurada. Así lo dejó claro el asistente técnico Javier Sánchez Jara, quien conversó sobre el presente y el potencial del joven atacante canalero, dejando entrever que Barría está siendo seguido desde hace tiempo, mucho antes de que la prensa lo posicionara como posible candidato al combinado nacional.

“Tenemos una ventana de 70 jugadores, incluido Kadir, pero no de ahora que ha metido goles, sino porque ya lo conocemos hace tiempo”, expresó Sánchez Jara, aclarando que el seguimiento al delantero del Botafogo no es producto de un impulso mediático ni de una racha momentánea. Según el asistente, el trabajo de scouting es permanente y abarca tanto a los futbolistas consolidados como a los talentos emergentes en ligas internacionales.

Con un estilo directo, Sánchez Jara explicó cómo funciona realmente la selección de jugadores dentro del cuerpo técnico: “No es que lo buscamos porque ha metido otros goles en Botafogo, no es así”. Para él, todo pasa por rendimiento, proyección y regularidad. De hecho, fue aún más enfático con un ejemplo claro: “Si de aquí a mayo mete 15 goles en la liga brasileña, ¿cómo no lo llevo? ¿Tú qué llevas?”.

El mensaje es transparente: el puesto en la selección no se regala, pero tampoco se cierra. El momento futbolístico tiene peso. Y si Barría mantiene una línea ascendente, su convocatoria no solo sería posible, sino lógica.

Además, el asistente técnico sostuvo que la evaluación no se limita a Barría: “Nosotros tenemos en ese abanico 8, 9 o 10 jugadores de menos de 20 años”. Destacó que el proceso es amplio, competitivo y diseñado para integrar a jóvenes con potencial real de impacto.

Sobre la dinámica de selección, Sánchez Jara reforzó el concepto de meritocracia: “Un cuadro de selección es del momento. Hay jugadores que por lo que sea no están bien, pero sabes que cuando estén, van a rendir contigo”. La frase ilustra la filosofía del cuerpo técnico: constancia, competencia y adaptación al sistema.

Finalmente, el mensaje quedó contundente y abierto para Barría y cualquier otro talento emergente: “Si aparece un jugador que mete 20 goles o un mediocentro que es un fenómeno, tienes que llevarlo”.

Con esta visión, el camino para Kadir Barría está más que trazado: seguir creciendo, seguir compitiendo y demostrar que puede ser uno de los nombres que renueven el futuro de la Selección de Panamá.