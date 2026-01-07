El marino Olmedo Núñez lleva siete meses detenido en Venezuela; Panamá da prioridad a las gestiones para su liberación

La detención de Núñez Peñalba se registró el pasado 13 de junio de 2025, cuando la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre las gestiones diplomáticas que mantienen por el marino Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

La Cancillería afirmó que se trata de un caso que es atendido como prioridad internacional, y por ello se mantienen activas y permanentes las gestiones consulares y multilaterales para lograr la liberación del ciudadano panameño.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elevado el caso ante organismos internacionales especializados, mediante notas dirigidas a la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, Reino Unido, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, solicitando que se garantice un trato justo, digno y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos a los tripulantes de la embarcación.

La detención de Núñez Peñalba se registró el pasado 13 de junio de 2025, cuando la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

El gobierno venezolano acusó a la tripulación de un presunto caso de espionaje.

Desde entonces, la Cancillería de Panamá ha mantenido una comunicación constante con los familiares del marino, incluyendo a su esposa, Milagro Vergara, y a su madre, Ruth Peñalba, a quienes se les informa de manera periódica sobre el avance de las gestiones diplomáticas y consulares emprendidas por el Estado panameño.

Además de la OMI y la OIT, la situación de Núñez Peñalba también ha sido expuesta en foros multilaterales de alto nivel.

Por su parte, el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, solicitó su liberación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

De igual manera, la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado, reiteró el martes 6 de enero de 2026 el llamado a la liberación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo expresamente a Olmedo Javier Núñez Peñalba.

La condición física y de salud del marino panameño fue verificada por la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas, quien realizó una visita oficial a Núñez Peñalba el 1 de octubre de 2025.

En esa primera visita, la encargada pudo conversar con él y transmitió esa comunicación de inmediato a sus familiares.

Sin embargo, desde aquel 1 de octubre no se ha logrado obtener una segunda visita, por lo que se siguen reiterando las solicitudes, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta por parte de las autoridades venezolanas.

“El Gobierno de Panamá ha reiterado su compromiso con la protección de sus nacionales en el exterior y continuará utilizando todos los mecanismos diplomáticos disponibles, en estricto apego al derecho internacional y a los principios humanitarios, para lograr la liberación de Olmedo Javier Núñez Peñalba”, dijo la Cancillería en un comunicado.

La coordinación y cooperación del caso son atendidas por la Dirección General de Asuntos Consulares, el Departamento Consular y el Consulado de Panamá en Venezuela, quienes mantienen un seguimiento permanente del caso, al tiempo que continúan las gestiones diplomáticas para obtener información oficial sobre el estado legal de la investigación y la autorización de repatriación de la tripulación.

