MiAmbiente e Instituto de Meteorología coordinan definición de tarifas para servicios meteorológicos

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección de Política Ambiental, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) con el objetivo de coordinar la elaboración de las tarifas y los servicios correspondientes a los productos meteorológicos que serán sometidos próximamente a un proceso de consulta pública.

Durante el encuentro, MiAmbiente acordó brindar apoyo técnico al Imhpa mediante la realización de estudios de mercado y mediciones especializadas, que permitirán sustentar de manera técnica las recomendaciones relacionadas con la estructura tarifaria de los servicios meteorológicos.

El director de Política Ambiental de MiAmbiente, Benito Russo, señaló que esta iniciativa busca garantizar la sostenibilidad y la autonomía financiera del Imhpa, al tiempo que fortalece la calidad y proyección institucional de sus servicios.

“Con estos estudios buscamos que el Imhpa continúe operando de manera autónoma, fortaleciendo la calidad de sus servicios y proyectándose hacia el futuro, con certificaciones y estándares propios de una institución técnica y profesional”, afirmó.

Russo reiteró que MiAmbiente acompañará de forma permanente al Imhpa tanto en este proceso como en futuras acciones orientadas a robustecer su capacidad operativa y facilitar inversiones estratégicas.

Por su parte, el jefe de Asesoría Legal del Imhpa, Ernesto Arosemena, explicó que el objetivo principal es definir una hoja de ruta clara que permita cumplir con el mandato de la Junta Directiva del instituto. Indicó que se requiere un estudio de mercado que respalde la propuesta de tarifas y justifique la necesidad de contar con un esquema tarifario estructurado y transparente.

En tanto, la directora de Climatología del Imhpa, Alcely Lau, destacó la importancia de establecer tarifas oficiales que contribuyan a fortalecer la captación de fondos y ampliar la prestación de servicios a otras entidades públicas y privadas.

Lau añadió que, aunque actualmente se generan ingresos por algunos servicios, estos aún no están formalmente regulados, por lo que la consulta pública será clave para legitimar el proceso y asegurar la transparencia.