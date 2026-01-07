Instalan planta modular para reforzar producción de agua potable en potabilizadora de Pacora

Para este proyecto ya se han instalado dos módulos que operarán como una solución temporal, mientras se adjudica y entra en funcionamiento el proyecto de modernización integral de la potabilizadora de Pacora.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanza en la instalación de una planta modular que permitirá incrementar en un millón de galones diarios la producción de agua potable en la planta potabilizadora Centenario de Pacora, como parte de las acciones para mejorar el suministro en esta zona del este de la ciudad capital.

De acuerdo con la entidad, para este proyecto ya se han instalado dos módulos que operarán como una solución temporal, mientras se adjudica y entra en funcionamiento el proyecto de modernización integral de la potabilizadora de Pacora, iniciativa que ya fue licitada por un monto superior a los seis millones de dólares.

“La planta modular será ubicada junto a la potabilizadora de Pacora con el objetivo de aumentar la producción y beneficiar a un mayor número de residentes del área, quienes se han visto afectados por el deterioro generalizado de esta infraestructura debido a la falta de mantenimiento acumulada, situación que está siendo atendida por la actual administración”, explicó Isaac González, gerente de la Región Metropolitana del Idaan.

González informó que ya fue instalado el primer desarenador y que en las próximas semanas se realizará la conexión del agua cruda que llega a la planta de Pacora, la cual alimentará la planta modular y permitirá su entrada en operación en el corto plazo.

Como parte del proceso de rehabilitación de la potabilizadora, el Idaan ha ejecutado en las últimas semanas diversos trabajos, entre ellos la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda, lo que garantizará un mayor caudal de entrada hacia la planta.

Así mismo, se colocaron dos válvulas de 10 pulgadas en el filtro número cinco, optimizando el control del flujo de agua durante las etapas del proceso de filtración.

Adicionalmente, se conectaron nuevas bombas en la toma de agua cruda y se realizaron ajustes en el sistema de cloración, con el propósito de asegurar la calidad del agua potable que se distribuye a la comunidad.