Gobierno recomienda a panameños evitar viajes no esenciales a Venezuela y mantenerse en alerta

Como parte de las medidas de apoyo, el Ministerio informó que el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) se mantiene activo para brindar orientación y atender consultas de los connacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado exhortando a los ciudadanos panameños a abstenerse de realizar viajes no esenciales hacia Venezuela ante la tensa situación política que se registra en el país.

La Cancillería también hizo un llamado a los panameños que actualmente residen en territorio venezolano para que permanezcan en estado de alerta, se informen únicamente por fuentes oficiales y sigan las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Puede consultar cualquier información a los teléfonos: 507 504-9514 o al WhatsApp 507 6731-8585 y 6330-6252, y el correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa.

Posición de Panamá

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, ha dicho que cualquier proceso político en Venezuela debe contar con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano y el apoyo del presidente electo Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado.

Martínez-Acha dejó clara la posición de Panamá y el deseo de que Venezuela, una vez restablecida la democracia, sea gobernada por el producto de esa soberanía popular y que González, como presidente electo, asuma sus funciones.

"La violación a la soberanía la hizo el régimen dictatorial”, al permitir la presencia de grupos irregulares extranjeros, señaló Martínez-Acha.

Recordó que ante las numerosas oportunidades que tuvo Nicolás Maduro para encontrar una solución pacífica, Panamá ofreció su territorio como asilo temporal a Maduro, sin embargo, esta propuesta no fue atendida.

“Panamá no desea que Venezuela, ni ningún país de la región, exporte miseria, migración irregular ni criminalidad”, subrayó en una entrevista con Televisión Nacional de Chile.

El canciller negó la existencia de cualquier tensión bilateral, al asegurar que “no hay ningún impasse” con Estados Unidos, pues las relaciones bilaterales se desarrollan sobre la base del respeto y la cooperación, y actualmente se considera un país amigo, con el que coopera en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

