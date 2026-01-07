Ministerio de Obras Públicas ejecutará plan de mantenimiento durante los primeros seis meses

El MOP realiza proyectos que se encargan de impulsar el empleo, la conectividad nacional y la rehabilitación de carreteras en puntos claves.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que durante los primeros seis meses de 2026 se ejecutará una inversión de 1,200 millones de dólares en proyectos viales, con el objetivo de fortalecer la red de carreteras del país, mejorar la movilidad y contribuir a la generación de empleo.

El ministro José Luis Andrade explicó que esta inversión forma parte de un plan integral que incluye nuevas obras de infraestructura, rehabilitación de vías y mantenimiento preventivo, especialmente durante la temporada de verano.

Entre los proyectos más relevantes se puede encontrar la carretera Panamericana del Oeste, bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), y el Corredor de Las Playas con la variante de Campana, donde ambas obras se encuentran licitadas y listas para iniciar tras concluir el proceso sin reclamos.

De manera paralela, el MOP se encargará de desarrollar un programa intensivo de parcheo, limpieza de drenajes y cunetas, ya que, hasta el momento, se han emitido más de 20 órdenes de proceder, priorizando las vías con mayor deterioro y alto flujo vehicular.

Además, el ministro informó que, de las 35 licitaciones impulsadas en 2025, se lograron concretar 28 proyectos, que superan los 500 millones de dólares, mientras que siete obras adicionales, valoradas en 105 millones, serán licitadas entre enero y febrero de este año.

Estos proyectos son importantes, como la avenida Omar Torrijos, los carriles exclusivos de Mi Bus y la inauguración del intercambiador de Chitré, en la provincia de Herrera, prevista para el 8 de enero, ya que en la ciudad capital, el MOP se encargará de ejecutar trabajos de parcheo intensivo, donde las nuevas licitaciones para la rehabilitación de la vía Frangipani con la avenida Nacional y la construcción de pasos a desnivel en la vía Fernández de Córdoba y en evaluación en Llano Bonito.

En cuanto a los puentes tipo Mabey, el ministro indicó que todos los ubicados en la ciudad de Panamá serán rehabilitados, incluyendo los de la avenida Martín Sosa y El Balboa, en Río Abajo, siendo este último uno de los más reportados por la ciudadanía.

Finalmente, Andrade destacó que estas obras permitirán la creación de hasta 10 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos, consolidando la infraestructura vial como un motor de desarrollo, conectividad y crecimiento económico para el país.