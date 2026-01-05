Ministerio de Obras Públicas refuerza trabajos de parcheo en Llano de la Cruz, Veraguas

MOP busca mejorar los estados de la carretera y garantizar una circulación más segura en el corregimiento de Urracá.

Santiago, Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional de Veraguas, mantiene en ejecución labores de parcheo en el sector de Llano de la Cruz, ubicado en el corregimiento de Urracá, con el propósito de mejorar las condiciones de la vía y facilitar el tránsito vehicular.

Las cuadrillas del MOP realizan trabajos puntuales para corregir los daños presentes en la superficie de la carretera, reparando los tramos más afectados por el desgaste y el flujo constante de vehículos, donde estas acciones permiten una circulación más fluida y segura para conductores y peatones que transitan diariamente por el área.

El director regional del MOP en Veraguas, Humberto Della Togna, señaló que estos trabajos responden a solicitudes de la comunidad y a evaluaciones técnicas realizadas previamente, las cuales determinaron la necesidad de intervenir de manera oportuna.

Asimismo, explicó que los operativos se desarrollan de forma progresiva para minimizar las afectaciones al tráfico y al tiempo se pueda garantizar una nueva mejora en la superficie de rodadura.

Las autoridades reiteraron que estas labores de mantenimiento continuarán en otros puntos del corregimiento de Urracá, como parte del compromiso institucional de conservar en buen estado las vías que conectan a las comunidades y apoyan la movilidad diaria de sus habitantes.

