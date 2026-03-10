Infraestructura precaria y lluvias amenazan escuela en Alto La Gloria, Bocas del Toro.

En este centro educativo se atiende actualmente a más de 320 estudiantes , quienes reciben clases en condiciones que, según los padres de familia, requieren atención urgente por parte de las autoridades.

Bocas del Toro/Padres de familia del centro educativo multigrado Alto La Gloria, ubicado en el límite entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Bocas del Toro, denunciaron las condiciones precarias en las que estudian los niños de esta comunidad.

Según explicaron, el plantel cuenta únicamente con tres aulas de concreto, mientras que el resto de los espacios utilizados para impartir clases son estructuras improvisadas tipo rancho con techo de penca. La situación se ha vuelto más preocupante debido a que el terreno donde se ubica la escuela presenta signos de deterioro.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas han provocado que el suelo comience a ceder, aumentando el riesgo para estudiantes y docentes que diariamente acuden al centro educativo.

Puede leer: Conflicto en Medio Oriente impulsa leve aumento de tránsitos por el canal de Panamá por su 'atractiva' ruta

Cornelio Smith, uno de los padres de familia de la comunidad, expresó la preocupación de los residentes por el estado del plantel. “Necesitamos urgencia, apoyo de parte del gobierno, de Meduca, que venga a estos planteles y vea la necesidad que nosotros tenemos. Tiene que verlo”.

También señaló que algunas estructuras del centro educativo se encuentran en condiciones críticas. “Esa escuela rancho está a punto de caerse y es dormitorio de docente, mire”.

Otro de los padres de familia, Cipriano Dimith, comentó que en la comunidad se había hablado de una inversión mayor para mejorar la infraestructura, pero hasta el momento no han visto avances. “Nosotros escuchamos una inversión más grande que vino para esta escuela, pero no sé qué ha pasado y aquí hay fractura de madera todavía. Entonces, nosotros necesitamos una ayuda más del tanto gobierno porque se está creciendo la matrícula de los estudiantes y nosotros no tenemos aulas para dar cabida a los estudiantes”.

En este centro educativo se atiende actualmente a más de 320 estudiantes, quienes reciben clases en condiciones que, según los padres de familia, requieren atención urgente por parte de las autoridades.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación, un equipo técnico ya fue trasladado al área de Changuinola para iniciar las evaluaciones correspondientes en la escuela.

Mientras se realizan estas revisiones, la comunidad educativa espera que las autoridades adopten medidas que permitan mejorar la infraestructura del plantel y garantizar condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Con información de Nixon Miranda.