Camión articulado se vuelca en Natá y paraliza el tránsito en la Interamericana

Natá, Coclé/La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la provincia de Coclé cuando un camión articulado se volcó en la vía Interamericana a la altura de Natá, lo que provocó el bloqueo total de la carretera y un prolongado congestionamiento vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo pesado habría perdido el control mientras transitaba por la zona. El articulado terminó volcado sobre la vía, afectando el paso en ambos sentidos.

El incidente ocasionó el bloqueo de ambas vías, tanto para ciudad capital y también para el interior del país generando un gran congestionamiento vehicular en horas de la mañana, situación que obligó a las autoridades a intervenir para restablecer el tránsito.

Ante el cierre de la carretera, unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito acudieron al lugar para coordinar el manejo del tráfico y apoyar en las labores necesarias para retirar el vehículo pesado. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor resultó ileso. Según los informes, afortunadamente el conductor de este articulado salió ileso, no fue necesario el traslado a ninguna instalación de salud.

En el momento del siniestro también transitaban ambulancias de la Caja de Seguro Social por el área, cuyos paramédicos evaluaron al conductor y confirmaron que se encontraba estable. Mientras se realizaban las maniobras para remover el vehículo, decenas de conductores permanecieron detenidos en la carretera.

Se estima que fueron aproximadamente más de 1 hora que las personas esperaron en la vía para remover este articulado y entonces desbloquear ambas vías, permitiendo posteriormente la reanudación del tránsito hacia la ciudad capital y hacia el interior del país.

Con información de Nathali Reyes.