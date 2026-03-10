Capturan a Ge Blandón, uno de los más buscados por el homicidio de Rogelio Hudson en Colón

Blandón figuraba entre los más buscados por su presunta vinculación al homicidio, ocurrido en perjuicio de un adulto mayor en la provincia de Colón.

Colón/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Ge Dullah Blandón West, quien figuraba entre los más buscados por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio, ocurrido en perjuicio de un adulto mayor en la provincia de Colón.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue posible gracias a la colaboración ciudadana, luego de que el rostro del sospechoso y el de otro individuo fueran divulgados en distintos medios de comunicación como requeridos por las autoridades, tras el hecho ocurrido entre el 13 y 14 de febrero.

Por este caso, las autoridades mantienen bajo custodia a un adolescente de 17 años, quien fue imputado por el delito de homicidio doloso agravado. El tribunal ordenó su detención provisional por el término de un año, mientras el Ministerio Público continúa con la recopilación de pruebas dentro de la investigación.

Asimismo, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Jatniel Ismael Brown Ríos, quien también es requerido por su presunta vinculación con este hecho.

El caso está relacionado con el homicidio del adulto mayor Rogelio Hudson, quien fue atacado el pasado 13 de febrero en las inmediaciones de calle 10 y 11 de la avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón. Según los reportes, un grupo de jóvenes lo agredió con piedras.

Hudson fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos, sin embargo, falleció dos días después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los otros presuntos implicados en este caso.