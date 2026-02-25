Rogelio Hudson: Expertos alertan sobre entornos que empujan a jóvenes a la violencia

La agresión le causó heridas de gravedad que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el pasado martes se confirmó su fallecimiento.

Colón/La calle 10 y 11 de la avenida Roosevelt, en la provincia de Colón, amaneció en silencio. Allí, donde por años se veía a Rogelio Hudson realizando oficios varios, hoy se siente un vacío tras su fallecimiento, luego de haber sido víctima de una agresión.

El equipo de TVN Noticias se trasladó al lugar donde residía Hudson, conocido por la comunidad por lavar autos y colaborar con comerciantes en labores como la recolección de basura. Vecinos lo describen como una persona servicial y trabajadora.

De acuerdo con la información recabada, Hudson fue atacado con piedras por presuntos menores de edad que se desplazaban en un scooter. La agresión le causó heridas de gravedad que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el pasado martes se confirmó su fallecimiento.

No era la primera vez que el ahora occiso sufría agresiones por parte de jóvenes en el sector, según relataron personas cercanas. Su muerte ha generado consternación y temor entre residentes y comerciantes, quienes prefirieron no brindar declaraciones por razones de seguridad.

Ante este hecho, se consultó al sociólogo José Clemente Lasso, quien analizó las posibles causas detrás de este tipo de conductas violentas en jóvenes.

El especialista explicó que muchos adolescentes son producto de entornos marcados por la violencia comunitaria, lo que influye en la normalización de estas conductas y en la falta de empatía hacia las víctimas. Añadió que las debilidades en el núcleo familiar y en los procesos de formación inciden directamente en la reproducción de patrones violentos.

Según Lasso, la exclusión social y las condiciones de desigualdad pueden generar resentimiento y comportamientos agresivos en jóvenes que crecen en contextos adversos, lo que representa un desafío urgente para la sociedad y las autoridades.

Con información de Jessica Román