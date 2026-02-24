Adulto mayor muere luego de ser agredido con piedras por grupo de jóvenes en Colón

El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de febrero entre las calles 10 y 11 de la avenida Roosevelt.

Colón/El adulto mayor Rogelio Hudson, de al menos 70 años, falleció este martes luego de varios días hospitalizado, tras haber sido atacado con piedras por un grupo de jóvenes que se desplazaban en patinetas en la ciudad de Colón.

El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de febrero entre las calles 10 y 11 de la avenida Roosevelt. La muerte fue confirmada por el Ministerio Público, luego de que la víctima permaneciera en estado crítico recibiendo atención médica en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los reportes, Hudson luchó por su vida durante varios días; sin embargo, las lesiones provocadas por los impactos de piedras resultaron mortales. El caso ha generado dolor e indignación entre residentes de la provincia de Colón.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, pero posteriormente fue remitida a la Fiscalía de Adolescencia, debido a que los presuntos implicados serían menores de 17 años.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el suceso ha reavivado la preocupación ciudadana por hechos de violencia protagonizados por jóvenes en espacios públicos.

