Caminata en Aguadulce promueve prevención de enfermedades renales y hábitos saludables

Aguadulce, provincia de Coclé./Portando globos blancos y verdes, pacientes y personal médico de insuficiencia renal crónica de la provincia de Coclé marcharon por la avenida central de Aguadulce para promover la prevención de enfermedades renales, fomentar hábitos de vida saludable en la población y mantener una alimentación adecuada.

Según datos de la Asociación de Pacientes Renales de esta región, más de 700 personas reciben tratamiento en distintas instalaciones de salud de la provincia.

Samuel Reyes, miembro de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal, capítulo de Coclé, explicó que cada mes nuevos pacientes ingresan a tratamiento.

“Hemos estado conversando con autoridades de la Caja de Seguro Social y se están tomando cartas en el asunto, ya que se van a estar haciendo clínicas de prevención; la presión alta, azúcar, todo esto influye y no nos damos cuenta porque es una enfermedad silenciosa”.

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También indicó la importancia de realizar controles médicos periódicos. “Hay que ir periódicamente al médico a hacerse los exámenes para detectarlo; tenemos desde niños hasta jóvenes cayendo en diálisis que no sabemos a ciencia cierta qué puede ser”.

Reyes agregó que continúan investigando otros factores que podrían influir en el desarrollo de la enfermedad. “Hay que averiguar todavía para ver qué más nos está influyendo, ya que comemos muchos azúcares y sales saturadas”.

De acuerdo con cifras, en el Hospital Dr. Rafael Estévez se atienden alrededor de 300 pacientes entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. En la Clínica de Salud Renal de Río Hato reciben atención 280 pacientes, mientras que en las instalaciones del Hospital Aquilino Tejeira se registran 60 pacientes y en otra clínica renal de Penonomé también se atienden cerca de 60 personas.

Por su parte, Nilka Maylín, enfermera de la sala renal del Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce, señaló que la caminata busca crear conciencia sobre el cuidado de la salud renal.

“Hay mucha juventud que está entrando a las salas de hemodiálisis, y ese es el objetivo, prevenir que personas jóvenes estén en tratamiento renal”.