Inician obras de ampliación del Corredor de las Playas por más de $228 millones en Panamá Oeste

El proyecto contempla una inversión de 228 millones 451 mil 693 dólares y fue adjudicado a la empresa Meco. La obra incluye la construcción y ampliación de 20 kilómetros de carretera.

La Chorrera, Panamá Oeste/Los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzaron este lunes en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el interior del país.

El proyecto contempla una inversión de 228 millones 451 mil 693 dólares y fue adjudicado a la empresa Meco. La obra incluye la construcción y ampliación de 20 kilómetros de carretera.

La ampliación se realizará desde la entrada de La Chorrera, específicamente desde el Espino en La Chorrera hasta el puente sobre el río Sajalices. El proyecto contempla la ampliación de la vía de cuatro a seis carriles, además de la construcción de intercambiadores, ampliación de puentes vehiculares, retornos, pasos peatonales y nuevos puentes peatonales, infraestructura que busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

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La obra se ejecutará en tres etapas, debido a la magnitud de las intervenciones que se realizarán a lo largo de la Carretera Panamericana, donde también existen infraestructuras que deberán ser intervenidas durante el proceso de ampliación.

El proyecto había permanecido pendiente desde administraciones anteriores y se espera que contribuya a aliviar la congestión vehicular en uno de los corredores más transitados hacia las zonas de playas y el interior del país.

Con información de Emilio Batista