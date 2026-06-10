Mundial 2026 México vs Sudáfrica: ¿quiénes son los artistas confirmados para la inauguración en el Estadio Azteca?

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El espectáculo musical y cultural está programado para comenzar 90 minutos antes del enfrentamiento deportivo.

Panamá/El Mundial 2026 está listo para dar su pitazo inicial con una ceremonia de inauguración sin precedentes que tendrá como escenario principal el emblemático Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Este evento histórico marcará el arranque oficial del torneo, siendo la primera de tres aperturas programadas, antes de que el balón ruede en el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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Detalles de la ceremonia y logística El espectáculo musical y cultural está programado para comenzar 90 minutos antes del enfrentamiento deportivo. El partido arrancará a las 2:00 pm. Aunque la edición de 2026 contará con aperturas en las sedes de Canadá y Estados Unidos, la ceremonia en territorio mexicano ha sido designada como el punto de partida oficial de la cita mundialista tras cuatro años de espera.

Un cartel musical de talla internacional La figura central del evento será la colombiana Shakira, quien interpretará "Dai Dai", el himno oficial del torneo, junto al cantante nigeriano Burna Boy. Se espera que la artista también deleite al público con éxitos globales como "Hips Don't Lie".

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El elenco de artistas confirmados refleja una fuerte presencia de la música latina y el talento local, incluyendo a:

Artistas Mexicanos: La banda de rock Maná, el grupo de cumbia Los Ángeles Azules, y las cantantes Belinda y Lila Downs.

Estrellas Internacionales: El colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, quien aportará el toque cultural del país rival en el primer encuentro.

Con esta mezcla de géneros que van desde el rock y la cumbia hasta el género urbano, la organización busca ofrecer un espectáculo que celebre la diversidad y la pasión del fútbol en el "Coloso de Santa Úrsula" antes del esperado debut del Tri.

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