Residentes de Arraiján denuncian deterioro de vía en San Bernardino y advierten riesgo de accidentes

Arraiján, Panamá Oeste/El deterioro de la carretera que conduce a la comunidad de San Bernardino, en el distrito de Arraiján, mantiene preocupados a residentes y conductores, quienes aseguran que los baches, hundimientos y la falta de mantenimiento representan un riesgo constante para quienes transitan por el área.

La situación se ha agravado en algunos puntos donde la vía presenta signos de colapso, lo que, según los moradores, ya ha provocado accidentes y daños a vehículos.

Esta carretera está tan dañada en este país. ¿Cuándo le ponen la cascabel al gato? Director del MOP, por favor haga algo por la población, que nos está comiendo la carretera, las llantas y los carros”, expresó uno de los conductores afectados.

Los usuarios aseguran que el problema no es reciente y que, pese a reparaciones temporales, el deterioro reaparece constantemente. "Muchísimo tiempo. La arreglan y vuelve y se daña por las cosas de los camiones aquí”, comentó otro residente al ser consultado sobre cuánto tiempo lleva la carretera en estas condiciones.

Además de los daños en la vía, los conductores afirman que los constantes golpes ocasionados por los baches afectan directamente sus vehículos. “Sí, los amortiguadores y muchas otras piezas se han dañado ahí”, relató uno de los usuarios.

La preocupación también alcanza a quienes viven en el sector. Los residentes denuncian que la falta de limpieza y el crecimiento de la vegetación dificultan la movilidad y aumentan los riesgos para adultos mayores y peatones. “Siempre ha estado lleno de herbazales. A veces salen hasta bichos de ahí”, señaló una moradora.

La acumulación de basura es otro de los problemas reportados por la comunidad. “Que limpien. Hay mucha basura, por todas partes hay basura”, manifestó la residente.

Ante la falta de una respuesta definitiva de las autoridades, muchos conductores han optado por reducir considerablemente la velocidad para evitar daños mayores a sus vehículos y disminuir el riesgo de accidentes.

Mientras tanto, los moradores hacen un llamado al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades locales para que intervengan la vía y atiendan los problemas de mantenimiento y ornato que afectan a cientos de familias que utilizan esta ruta diariamente.

Con información de Heady Morán.