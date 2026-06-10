Mundial 2026| Gianni Infantino: presidente de FIFA se refiere a caso de árbitro somalí con visa denegada

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido inaugural México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 2:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

México/El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó el miércoles de "lamentable" el caso del árbitro somalí que no podrá participar en el Mundial 2026, luego de que Estados Unidos le negara una visa de ingreso al país.

Las autoridades estadounidenses le negaron la entrada a Omar Artan a su llegada a Miami y terminó siendo apartado del torneo, que se inicia el jueves en Ciudad de México.

"Es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo", dijo el máximo responsable del organismo rector del fútbol mundial en rueda de prensa un día antes del partido inaugural en el estadio Azteca.

"Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales; somos una organización deportiva", respondió a una pregunta sobre si la FIFA había "perdido el control" tras el rechazo de la visa a Artan.

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México organiza el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Anteriormente albergó en solitario los de 1970 y 1986.

El Tri enfrenta a Sudáfrica el jueves en el Azteca, que por tercera vez en su historia acoge el partido inaugural de un Mundial.

El estadio "está bendito por los dioses del fútbol", señaló Infantino. "Ha visto cosas increíbles".

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