Guerra de Coto: Senafront impulsa mausoleo para recordar a Tomás Armuelles

La iniciativa busca que las nuevas generaciones conozcan los episodios que marcaron la defensa del país.

Puerto Armuelles, Chiriquí/Un nuevo espacio para preservar la memoria histórica de Panamá se proyecta en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, con la creación de un mausoleo para preservar los datos de la Guerra de Coto.

Y es que, en el marco de la conmemoración de los 105 años de la Guerra de Coto, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) recibió de familiares del coronel Tomás Armuelles Pérez los restos y objetos personales del militar que defendió el territorio panameño durante aquel conflicto.

Durante el acto, autoridades locales, historiadores y familiares participaron en una ceremonia que buscó recordar la gesta patriótica que marcó la defensa de la soberanía nacional. El comandante del Senafront, destacó el valor histórico de la actividad y expresó que “hemos realizado un significativo evento en conmemoración de los 105 años de la Guerra de Coto, manteniendo viva la memoria de nuestros héroes que defendieron nuestro territorio en aquella gesta patriótica”.

El homenaje incluyó la entrega formal de restos y pertenencias del coronel, entre ellas armas y objetos personales que formarán parte del memorial que se construirá en el distrito chiricano. En ese sentido, se explicó que “familiares directos le han hecho una donación formal de algunos elementos que pertenecieron al general, como machete, uniforme, cuchillo, y también nos van a donar el sable”.

Estos elementos serán preservados en un mausoleo que se proyecta construir en la sede del Batallón Vencedores de Coto, del Senafront, en Puerto Armuelles, donde también reposarán los restos del militar. La iniciativa busca consolidar un sitio de memoria para recordar la historia del conflicto y el papel de quienes defendieron el país.

Las autoridades también adelantaron que trabajan junto al Ministerio de Cultura para reconocer el valor histórico del lugar. La intención es que el espacio pueda ser reconocido por su importancia para la memoria nacional, considerando el significado histórico de la Guerra de Coto.

Durante el evento, familiares del coronel destacaron la relevancia del reconocimiento. Rolando Arnulfo Armuelles señaló que “lo importante que estamos celebrando es el reconocimiento por parte del Senafront de los servicios a la patria y soberanía que rindió el coronel Tomás Armuelles Pérez”, y afirmó que el acto mantiene vigentes los valores de defensa del país.

El director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Froilán Matus, recordó que la figura del militar forma parte del imaginario histórico de la soberanía nacional. Explicó que “el coronel Tomás Armuelles es uno de los iconos de la historia de la soberanía, luchó en la Guerra de Coto cuando Panamá se sentía amenazada y tomó las armas para defender el territorio panameño”.

La guerra de Coto surgió por una disputa fronteriza entre Panamá y Costa Rica relacionada con el fallo White de 1914, que delimitaba la frontera.

¿Quién fue el coronel Tomás Armuelles?

Tomás Armuelles Pérez fue un militar panameño que participó en la Guerra de los Mil Días y en la Guerra de Coto. Tras su fallecimiento, su nombre quedó ligado a uno de los episodios más recordados de la defensa de la soberanía nacional.

El coronel Tomás Armuelles murió el 18 de marzo de 1921 en Pedregal, cerca de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí. Su muerte ocurrió en un accidente ferroviario cuando regresaba junto a otros oficiales tras el conflicto fronterizo conocido como la Guerra de Coto.

Durante el trayecto, el vagón del tren en el que viajaban se desprendió y cayó a un estero. Varios oficiales murieron ahogados en el accidente, entre ellos el coronel Armuelles.

Con información de Demetrio Ábrego.