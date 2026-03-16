'Nadie pierde su empleo': Ministra Muñoz habla sobre situación de trabajadores de los puertos

Según explicó la titular de la cartera laboral, el proceso se completó en ambas terminales —Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal— y actualmente las operaciones se desarrollan con normalidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que los trabajadores vinculados a las terminales que fueron operadas por Panama Ports Company mantienen la continuidad de sus empleos tras la implementación de la sustitución patronal en los puertos.

Según explicó la titular de la cartera laboral, el proceso se completó en ambas terminales —Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal— y actualmente las operaciones se desarrollan con normalidad.

“Quedamos en un 100 %. Ambas terminales tienen la sustitución patronal lista desde hace dos semanas. Todos los sistemas están arriba y todo está operando de forma correcta”, afirmó la ministra.

Muñoz detalló que el proceso abarca a 1,246 trabajadores, quienes continúan laborando bajo las nuevas condiciones administrativas, pero conservando sus derechos y antigüedad.

Puede leer: Padres de familia exigen aulas modulares para estudiantes del colegio Elena Ch. de Pinate

“Todas las empresas se quedaron con el mismo personal. Se hizo una sustitución patronal respetándole los años de servicio y todos sus derechos adquiridos”, señaló.

La ministra aclaró que, a diferencia de otros procesos laborales, no se realizó una liquidación del personal. En su lugar, se garantizó la continuidad laboral, en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno.

Fue continuidad laboral. Ese fue el compromiso del señor presidente: nadie pierde su empleo y nadie pierde su continuidad”, indicò.

Añadió que el Ministerio de Trabajo mantiene presencia en los puertos para dar seguimiento al proceso y culminar los trámites administrativos correspondientes.

“El Ministerio de Trabajo aún continúa en cada uno de los puertos. Ya se dio toda esa contratación y ahora estamos sellando formalmente esa sustitución patronal”, explicó.

Con este proceso, las autoridades buscan asegurar estabilidad laboral para los trabajadores portuarios y mantener la operatividad de dos de las terminales marítimas más importantes del país.

Con información de Hellen Concepción.