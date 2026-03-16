Padres de familia exigen aulas modulares para estudiantes del colegio Elena Ch. de Pinate

La preocupación es mayor entre los estudiantes de último año, quienes consideran que la falta de clases podría afectar su preparación académica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Padres de familia y estudiantes se concentraron en el parque Heliodoro Patiño para exigir respuestas sobre la falta de clases en el colegio Elena Ch. de Pinate, plantel que permanece cerrado mientras se espera la instalación de aulas modulares.

Durante la jornada, los acudientes se congregaron en el parque para retirar módulos de estudio que permitirán a los alumnos continuar con algunas actividades académicas de forma temporal, mientras se define la situación del centro educativo.

La presidenta del Club de Padres de Familia, Johana Amu, expresó su preocupación por el retraso en la entrega de las aulas modulares, las cuales —según indicó— deberían estar listas el próximo 10 de abril.

“Los padres de familia me llaman todos los días preguntando qué vamos a hacer. Necesitamos que la empresa encargada agilice los trabajos porque nuestros estudiantes no pueden seguir así”, manifestó.

La dirigente también señaló que la situación afecta especialmente a los estudiantes graduandos, quienes requieren clases completas durante la semana para cumplir con el programa académico.

Además, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación y al gobierno para que atiendan la situación del plantel, que mantiene a más de mil estudiantes sin clases regulares.

“Pedimos al presidente, a la ministra, a los diputados y a las autoridades que vengan y se reúnan con nosotros para buscar una solución. No solo que aparezcan en tiempos de elecciones”, expresó.

Según relató Amu, padres de familia han visitado el plantel para verificar los trabajos, pero aseguran que actualmente no se observan avances significativos. Incluso, indicó que en una ocasión ingresó al área para cuestionar a los trabajadores sobre el progreso de las labores.

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Mientras tanto, estudiantes y docentes se ven obligados a reunirse en el parque cercano para recibir los módulos educativos y continuar con algunas actividades, aunque muchos jóvenes aseguran que el aprendizaje no es el mismo sin clases presenciales.

La preocupación es mayor entre los estudiantes de último año, quienes consideran que la falta de clases podría afectar su preparación académica.

Ante este panorama, los padres de familia reiteraron su llamado a las autoridades para que se acelere la instalación de las aulas modulares y se garantice el regreso a clases mientras se realizan los trabajos de demolición y construcción en el plantel.

Con información de Jocelyn Mosquera