Padres del colegio Elena Chávez de Pinate preocupados por deterioro de instalaciones; piden clases presenciales

Ciudad de Panamá/Padres de familia del colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, expresaron su preocupación por el deterioro avanzado que presentan las instalaciones del plantel, a pocos días del inicio del año escolar 2026, programado para el 2 de marzo. Los representantes exigen clases presenciales y la colocación de módulos temporales mientras se realizan las reparaciones definitivas.

"Ahora, año 2026, la misma historia", manifestaron algunos padres al ser consultados sobre la situación. Los representantes cuestionaron la posibilidad de recibir clases mediante guías o módulos temporales como solución provisional.

Los padres de familia no solo demandan la habilitación de espacios físicos para que sus hijos reciban educación presencial, sino que también alertan sobre la calidad educativa que han recibido los estudiantes en periodos anteriores. "Si nos tocara llevarlas a otro centro educativo, ningún profesor va a entender la calidad de estudio que traen, que no es de calidad", señalaron.

Preocupación por el nivel académico

Los representantes estudiantiles destacaron que el bajo nivel académico generado por la falta de clases presenciales afectará el rendimiento de los jóvenes. "Es muy poca la calidad que traen. Van a tener que pelear mucho para poder dar la talla", manifestaron los padres.

La infraestructura del colegio presenta daños significativos. "De no saber dónde podemos dar clase, no han construido casi nada, están todos los salones desbaratados, no hace falta muchas cosas también", explicaron los representantes. Además, criticaron que ofrecer clases solo dos o tres días a la semana no representa una solución real para la comunidad educativa.

Los padres de familia del centro educativo El Pinate reiteraron su llamado a las autoridades competentes para que se concrete la construcción y colocación de modulares que permitan el inicio de clases en condiciones adecuadas. Asimismo, solicitan un plan de reparación definitiva de las estructuras del plantel, que garantice la seguridad y el bienestar de los más de mil estudiantes que asisten a esta institución.