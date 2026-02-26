Aprehenden a 20 personas en Azuero en operación contra el narcotráfico

El director de la Policía Nacional enfatizó que se envía "un mensaje muy fuerte para estas estructuras a fin de que entiendan que esta región se va a mantener de una manera limpia".

Azuero/El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que la institución desarrolló la Operación Azuero en las provincias de Herrera y Los Santos, en coordinación con el Ministerio Público, logrando la aprehensión de 20 personas y la incautación de sustancias ilícitas.

Los aprehendidos son todos hombres: 18 panameños y dos extranjeros, indicó Fernández durante la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Chitré. El director de la Policía Nacional enfatizó que se envía "un mensaje muy fuerte para estas estructuras a fin de que entiendan que esta región se va a mantener de una manera limpia".

Delfina Pino, fiscal de Drogas, detalló que los procedimientos se realizaron en múltiples distritos. En la provincia de Herrera, los operativos se llevaron a cabo en Santa María, Pesé y Chitré. En la provincia de Los Santos, las acciones se desarrollaron en Guararé, Los Santos, Las Tablas y Pedasí.

"Cuando hicimos este operativo, sí, pues se logró la aprehensión de personas que se estaban dedicando a la distribución de las sustancias ilícitas en ambas provincias", explicó la fiscal.

Las autoridades confirmaron la incautación de sobres, bolsas y carrizos con presunta sustancia ilícita. En este caso, se trató de cocaína y marihuana. Además, fueron decomisados teléfonos celulares y dinero en efectivo como parte del procedimiento.

El director general de la Policía Nacional precisó que este resultado es producto de un proceso de cuatro meses, durante el cual se realizaron diversos operativos en múltiples puntos y distritos de ambas provincias.

Fernández destacó que las personas capturadas "en su mayoría son personas que se dedican a la venta de estupefacientes y de drogas en general". La operación refleja el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir el microtráfico y la distribución de drogas en la región de Azuero.

Con información de Eduardo Vega.