Uruguay se convierte en el primer país en ratificar acuerdo Mercosur-UE tras voto en el Congreso

Brasil y Paraguay, los otros dos miembros plenos del bloque sudamericano, completarán con éxito la tramitación parlamentaria de ratificación del acuerdo en los próximos días.

Uruguay se convirtió, este jueves, en el primer país en ratificar acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras su aprobación en el Congreso.

La cámara de Diputados aprobó el acuerdo por 91 votos a favor y dos en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. Argentina también se encamina este jueves a acoger el acuerdo, firmado en enero en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones.

"Es algo histórico" y "una señal" hacia Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, tras presenciar la votación.

El acuerdo despierta fuertes reparos en varios países de Europa, encabezados por Francia, y por los que el Parlamento Europeo remitió el documento a la justicia en enero, dejando en pausa su aplicación formal. Sin embargo, la UE puede decidir implementarlo de forma provisional.

La preocupación de Francia y otros países de Europa se centra en el impacto en su agricultura y ganadería que pueda ocasionar la puesta en marcha de la gigante zona de libre comercio.

En el Mercosur el tratado tiene un amplio respaldo, pese a los reparos de algunos sectores industriales y de otros, como la vitivinicultura. A pesar de las dudas sobre cuotas de exportación que se definirán en negociaciones internas de ambos bloques, en los próximos días los cuatro países sudamericanos completarán su tramitación parlamentaria.

Al ponerse en marcha, el acuerdo creará la mayor zona de libre comercio del mundo al eliminar progresivamente aranceles y abrir cuotas de exportación de bienes y servicios entre los 27 Estados de la Unión Europea y los cuatro miembros fundadores del Mercosur, un universo de más de 700 millones de personas.

El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.