Panamá tiene rivales para el Campeonato Mundial de Béisbol U23 2026

El torneo se realizará en tres ciudades de Nicaragua del 6 al 15 de noviembre de este año.

Panamá/Panamá fue ubicado en el Grupo A del Campeonato Mundial de Béisbol U23 que se jugará en Nicaragua entre el 6 y 15 de noviembre, próximo, así lo informó esta mañana la World Baseball & Softball Confederation, en sus siglas en inglés (WBSC).

Junto a Panamá fueron ubicados en el Grupo A los equipos de Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y el anfitrión Nicaragua. En el Grupo B están el defensor de la corona, Japón, además de los equipos de Korea, Venezuela, Cuba, Reino Unido y Sudáfrica.

Según se informó, Nicaragua será la capital del béisbol en la categoría U23 para el mes de noviembre y se estarán contemplando los estadios Soberanía en Managua, el nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya y el estadio Rigoberto López Pérez en la ciudad de León.

Japón es el doble campeón en los últimos dos mundiales y será de los protagonistas del certamen.

Panamá ganó su clasificación tras obedecer la medalla de oro en el Premundial de la categoría disputado en el estadio Mariano Rivera en el 2025, donde el equipo nacional jugó bajo las ordenes y dirección del profesor Aníbal Reluz Padre.

Te puede interesar: Panamá campeón del Premundial de béisbol U23 derrotó a Puerto Rico

El torneo

El U-23 Baseball World Cup es el campeonato mundial de béisbol internacional para selecciones nacionales menores de 23 años, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

Surge como evolución del antiguo 21U Baseball World Cup (iniciado en 2014).

Es un torneo bienal (cada dos años).

(cada dos años). Participan selecciones nacionales con peloteros de hasta 23 años.

Suele tener 12 equipos compitiendo en fases de grupo y rondas finales.

Te puede interesar: Sporting en la Copa de Campeones Concacaf | Tres académicos en el top 5 tras duelo ante LA Galaxy

Ediciones recientes

2024 U-23 Baseball World Cup

Campeón: Japón (defendió el título).

Japón (defendió el título). Final: Japón venció 5-0 a Puerto Rico en la final.

Japón venció 5-0 a Puerto Rico en la final. Participación: El torneo se jugó con 12 selecciones clasificadas desde distintos continentes.

El torneo se jugó con 12 selecciones clasificadas desde distintos continentes. Dato histórico: China logró su mejor resultado al finalizar cuarto.

Próximo Mundial: 2026 en Nicaragua

Sede: Nicaragua fue confirmada como anfitriona del Mundial U23 2026 .

Nicaragua fue confirmada como anfitriona del Mundial U23 . Fechas previstas: del 6 al 15 de noviembre de 2026 .

del . Este evento reunirá a las mejores selecciones del mundo menores de 23 años.

Clasificación para el Mundial

Antes de cada Mundial U23, cada región organiza torneos clasificatorios para determinar qué equipos acceden al Mundial.

Ejemplo reciente (2025 – América)

Panamá fue sede del Premundial U23 (clasificatorio) del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2025.

del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2025. Los mejores equipos de este torneo aseguraron su plaza para el Mundial de 2026.

Panamá ganó el campeonato panamericano Premundial U23.

Equipos clasificados incluían Panamá, México, República Dominicana y Puerto Rico (y otros dependiendo de la región).

Sistema de competencia

Fase de grupos: Los equipos se dividen en grupos para jugar todos contra todos.

Los equipos se dividen en grupos para jugar todos contra todos. Super rondas / semifinales: Los mejores pasan a rondas finales o a la lucha por medallas.

Los mejores pasan a rondas finales o a la lucha por medallas. Final: Los dos mejores compiten por el título y medallas.

Datos interesantes

El campeonato sirve como plataforma para jóvenes talentos internacionales que buscan destacar antes de llegar a selecciones mayores o ligas profesionales.

que buscan destacar antes de llegar a selecciones mayores o ligas profesionales. Además del Mundial, existen campeonatos regionales U23 (como el Campeonato Europeo U23).

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Béisbol Juvenil final 2026 | Conoce los cinco puntos claves del triunfo de Panamá Oeste en el juego 2