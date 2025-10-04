EN VIVO | Final Premundial de Béisbol U23 Puerto Rico vs Panamá por TVMAX

Panamá/La Selección de Panamá U23 vive una noche histórica. Tras asegurar su clasificación al Mundial de Béisbol U23 Managua 2026, el equipo nacional buscará la medalla de oro frente a Puerto Rico en la gran final del Premundial de Béisbol U23.

Será un duelo lleno de intensidad y orgullo, donde ambos conjuntos, ya con su boleto al Mundial, saldrán a dejarlo todo en el diamante por el título regional. Los panameños, respaldados por una ofensiva encendida y un pitcheo sólido, sueñan con coronarse ante su afición y cerrar el torneo de manera perfecta.

🔥 No te pierdas esta gran final EN VIVO por TVMAX y TVN Pass, desde las 8:00 p.m. Vive cada lanzamiento, cada jugada y cada emoción del equipo nacional en su lucha por el oro del Premundial U23.

🇵🇦 ¡Vamos Panamá! Porque la pasión del béisbol panameño se vive mejor en TVMAX, donde juega la emoción.

La selección panameña salta al terreno de juego con una alineación que combina juventud, dinamismo y talento en cada línea. En el campocorto estará Héctor Rayo, encargado de liderar la defensa interna con precisión y agilidad. En la antesala, Yeremy Lezcano aportará solidez y buen brazo desde la tercera base.

Detrás del plato, el receptor será Adrián Sugastey, pieza clave en la comunicación con el cuerpo de lanzadores. Como bateador designado, Eduardo Tait buscará generar impacto ofensivo desde el primer turno. Edwin Hidalgo en primera base, Juan D. Alonso en el jardín derecho y Germain Ruiz en el izquierdo, todos con velocidad y buen alcance.

El infield se completa con Eduardo Vaughan en el jardín central, aportando control y distribución, mientras que Jorge Rodríguez defenderá la segunda almohadilla con potencia y experiencia. En la lomita, el encargado de abrir el juego será Adriel González, quien buscará dominar desde el montículo con precisión y temple.